Agenda festivalului care aduce la Bucuresti cele mai mari companii si experti in online, digital si tehnologie s-a publicat azi. S-au lansat si noi tipuri de bilete.

iCEE.fest s-a extins, ajungand la 6 scene plus o zona outdoor, si la 12 linii de continut (Disruption, eHealth, VR&AR, Content, eCommerce, AdTech, Marcom, Smart Homes, Fin Tech, Creativity, Startups si Entertainment - concerte live, spectacole de standup comedy si prezentari amuzante).Majoritatea companiilor globale, incepand cu Google si Facebook, continuand cu The New York Times, Shazam, Yahoo, Lad Bible, AOL si multi altii (peste 120 de nume, in total) vor fi la Bucuresti in 15 si 16 iunie.Mai multi speakeri cunoscuti din domenii diverse vor urca pe scenele festivalului: Shafi Ahmed - primul chirurg care a folosit realitatea virtuala intr-o operatie, Dave Birss - creativul care imbina muzica si neuromarketingul, Chris Skinner - expert global in impactul tehnologiei in transformarea sistemului financiar-bancar sau Alex Khan - cea mai influenta persoana in social media din Germania si multi altii.”Dupa 5 ani de la lansarea conceptului, festivalul a ajuns la maturitate iar anul acesta avem cea mai apropiata editie de ce se doreste a fi iCEE.fest, ca proiect„, spune Dragos Stanca, fondator.O data cu lansarea agendei din acest an, organizatorii au anuntat si mai multe tipuri de bilete, dedicate anumitor categorii profesionale sau doar pentru una din cele doua zile ale festivalului.Studentii si elevii interesati beneficiaza de 50% discount la toate categoriile de bilete iar 10% din valoarea incasarilor va fi donata proiectului Copaceni Tech House, menit sa ajute copiii cu boli grave sa se bucure de cele mai noi tehnologii.Festivalul are loc in 15 si 16 iunie, la cinematograful din cadrul Baneasa Mall, in parteneriat cu Orange. Printre partenerii iCEE.fest 2017 se mai numara XAXIS, BCR, Volkswagen si Carrefour.