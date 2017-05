Emilia Sercan, ziarista care a dezvaluit plagiatele multor politicieni, e acuzata de un ziar sibian ca ar fi plagiat in lucrarea ei de licenta.  Autorul textului acuzator: " E o servita". Jurnalista nu comenteaza pe moment

Potrivit articolului, Sercan ar fi copiat "bucati intregi" din doua carti: ""Jurisprudenta europeana privind libertatea de exprimare", cu subtitlul "Aspecte privind hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului", care ii are ca autori pe Monica Macovei, Mircea Toma, Ana Coculescu (coordonator) si Adrian Tudorica si "Ghid juridic pentru jurnalisti" (editia a III-a), scrisa de Monica Macovei, Adriana Dragalita si Dan Mihai. Ambele carti au fost publicate in 2002."

In acelasi articol sunt prezentate fotocopii dupa pagini ale lucrarii de licenta si ale cartilor dupa care ar fi fost copiate pasaje. Articolul mentioneaza, citind documentul "transmis reporterului", ca Emilia Sercan ar fi preluat integral sau partial mai multe pagini sau pasaje si sustine ca "Forba de plagiat imbratisata cu predilectie de jurnalista este cea a reformularilor si a amestecului deliberat intre fragmente si texte preluate si munca proprie".

Potrivit profilului de pe Pressone.ro, site-ul unde a publicat in ultima vreme, Emilia Sercan este jurnalist cu peste 20 de ani vechime. A inceput sa lucreze in presa locala, la mijlocul anilor '90, iar dupa cativa ani a lucrat in presa centrala la Curierul National, Evenimentul Zilei, Realitatea-Catavencu. Este autoarea unei lucrari de doctorat pe tema cenzurii si lector la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii Bucuresti.

Emilia Sercan este tinta acestor acuzatii cu doar doua zile inainte ca ea sa lanseze, in cadrul Bookfest, cartea "Fabrica de doctorate sau cum se surpa fundamentele unei natii", editata de Humanitas.Articolul din Turnul Sfatului sustine ca "Emilia Sercan, absolventa in 2003 a Facultatii de Stiinte ale Comunicarii si Jurnalism din Sibiu, a plagiat bucati intregi din lucrarea sa de licenta intitulata "Reglementari nationale si internationale cu privire la libertatea de exprimare". Autorul, jurnalistul Traian Deleanu, citeaza in text "un document transmis reporterului Turnul Sfatului".Contactat de HotNews.ro, jurnalistul Traian Deleanu, care pe site-ul Turnul Sfatului este prezentat ca redactor-sef adjunct al redactiei, a spus ca informatia "este o servita de genul "daca te intereseaza subiectul, uite ce pot sa-ti dau"". Intrebat in legatura cu participarea lui la investigatie, el a spus ca "am incercat sa iau o pozitie de la Emilia Sercan, in cursul zilei de ieri", in conditiile in care "cred ca am primit documentele de vreo 24 de ore". In articol se precizeaza ca Emilia Sercan nu a dorit sa comenteze.Deleanu a spus ca, desi a publicat doar o parte, a primit fotocopii dupa intreaga lucrare si a precizat ca a consultat numai aceste fotocopii, nu si lucrarea in original. Intrebat daca se va ocupa in continuare de subiect, el a spus ca da.Aflata vineri dupa-amiaza in Cehia, unde a participat la o conferinta internationala pe teme de plagiat, Emilia Sercan a declarat pentru HotNews.ro ca nu doreste sa comenteze la cald pe aceasta tema.