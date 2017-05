Pentagonul aloca mai multi bani pentru combaterea dezinformarii si propagandei in flancul estic al NATO

Bugetul in crestere alocat de Administratia Trump pentru European Reassurance Initiative (ERI), program lansat acum 3 ani de Administratia Obama, dupa anexarea ilegala a Crimeei de catre Rusia, include o suplimentare cu 100% a sumelor alocate "operatiunilor informative". Astfel, daca pentru astfel de operatiuni erau alocate, in anul fiscal 2017 , 5 milioane de dolari, pentru anul fiscal 2018 suma propusa este de 10 milioane de dolari."Operatiunile informative" ale Armatei americane prevad sprijinirea asa-numitei Platforme de Influenta Operationala, prezentata drept un instrument de influenta ce foloseste social media si tehnici avansate de marketing online pentru a combate actiunile de dezinformare si propaganda, distribuind mesaje prin media traditionale, digitale si emergente, potrivit prezentarii din documentele mentionate.Bugetul propus de Administratia Trump pentru anul fiscal 2018 prevede o crestere a bugetului ERI (European Reassurance Initiative) de la 3,4 miliarde de dolari la 4,7 miliarde de dolari). In cadrul ERI, SUA si alti aliati trimit in tarile din Estul Europei trupe si echipamente militare prin rotatie si participa la exercitii masive in regiune impreuna cu armatele respectivelor state.