Vorbele de duh ale ministrului Daea si "dezbaterile" pe care le starnesc in online, centralizate in direct prin "DaeaMonitor- pentru ca oaie!"

"Fanii" ministrului Agriculturii, Petre Daea, pot afla tot ce spune el si ce se vorbeste despre el cu ajutorul unei monitorizari live oferite de Zelist, serviciu de monitorizare in social media si media online. Dupa comentariile facute marti de ministru, referitoare la proximitatea oaie-frunza si la oaia ca statuie vie, Zelist a lansat livewall-ul "DaeaMonitor - pentru ca oaie!" Platforma prezinta in timp real tot ce se scrie despre Daea in informari oficiale publicate online, in presa online, pe Facebook, Twitter, bloguri, Youtube sau alte platforme social media. Tot aici pot fi urmarite comentariile publicate de oameni pe diverse site-uri, dar si articolele preluate de diverse agregatoare.DaeaMonitor a indexat pana acum materiale despre minstrul Daea publicate pe parcursul lunii mai, inclusiv 17 materiale pe Youtube, peste 1.600 de postari in presa, peste 1.000 pe Facebook, 200 pe Twitter si 30 pe bloguri.