Ce mai pregateste trustul Intact in 2017: Schimbari la Zu TV, promovarea Antena Play in strainatate

Aceasta editie a raportului, dedicata anului 2016, evita sa mentioneze orice fel de informatii financiare - fie rezultatele anului trecut (asa cum s-a intamplat la precedenta editie), fie informatii cum ar fi contributiile la bugetul de stat (cum s-a intamplat cu doua editii in urma). Intact mentioneaza aproape exclusiv informatii referitoare la performantele de audienta si la schimbarile tehnologice prin care a trecut in ultimul an.

transformarea Zu TV in "prima statie interactiva din Romania", despre care grupul nu a oferit inca detalii

promovarea platformei video Antena Play pentru comunitatea romaneasca din Europa, SUA si Canada.

Pe langa proiecte lansate deja in primele luni ale anului - serialul filmat exclusiv cu telefonul mobil (Happy Channel), portalul Jobzz.ro, platforma GSP Live - raportul mai mentioneaza doua noutati pentru anul in curs:In acest ultim caz, raportul mentioneaza ca "35% dintre utilizatorii Antena Play sunt din strainatate". Documentul declara ca Antena Play - ce difuzeaza cea mai mare parte a programelor proprii ale posturilor Intact, plus emisiuni de arhiva si altele - a ajuns, in trei ani, la 1,1 milioane de conturi, fara sa precizeze, insa, cati dintre abonati sunt platitori in prezent. Platforma a avut, conform sursei citate, 5 milioane de vizualizari doar pentru show-urile din categoria "catch up TV", iar timpul mediu petrecut de utilizatori pe pagina, pentru cele mai populare canale live, este de 1,5 ore.