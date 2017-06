Vodafone blocheaza publicitatea in media care promoveaza stirile false si discursul urii

Cum vor functiona noile masuri ale companiei? Intrucat aceasta are deja reguli ce o impiedica sa conditioneze livrarea de reclama de continutul editorial, indeosebi de cel referitor la produsele si serviciile sale, ea a optat la solutia unei abordari pe baza de media "aprobate". Astfel, reclamele Vodafone vor fi livrate doar pe site-uri si in alte media cu un continut ce nu contravine, in majoritatea covarsitoare a cazurilor, regulilor companiei privind discursul urii si stirile false, canale media incluse pe o "lista alba" implementata de reteaua globala de media a Vodafone (condusa de conglomaratul WPP), Google si Facebook.

Potrivit The Guardian, compania telecom - ce cheltuie in mediul digital aproape 400 milioane de lire sterline, din cele 750 de milioane la cat se ridica bugetul sau anual de reclama, la nivel global - ar fi primul mare client care nu se mai bazeaza, in totalitate, pe tehnologiile automatizate. Sursa citata il citeaza pe un director al grupului potrivit caruia "e relativ usor sa faci o lista neagra cu site-uri precum cele pornografice sau de pariuri, dar e dificil sa elimini un continut care contravine propriilor principii si credinte ale clientului de publicitate. Cand vine vorba sa judeci un site sau canal ce foloseste stiri false sau discursul urii, e nevoie de judecata umana, o evaluare editoriala. Nu te mai poti baza doar pe algoritmi".

Masurile sunt prezentate de companie ca reactie la tehnologiile de distribuire automatizata a publicitatii in mediul online, precum cele dezvoltate de Google si Facebook. Potrivit Vodafone, acestea sunt un instrument foarte puternic pentru marketing, dar care, in unele cazuri, poate duce la rezultate daunatoare, in special aparitia reclamelor pentru un brand alaturi de un continut ofensator. "In plus, tehnologiile automatizate de publicitate pot avea ca rezultat generarea de venituri pentru furnizori media care se concentreaza pe stiri false si discursul urii", arata compania, subliniind: "Clienti de publicitate precum Vodafone se confrunta cu riscul ca brandurile lor sa fie promovate prin medii care contravin valorilor si credintelor companiei, oferind in plus o sursa de finantare pentru acele medii".Vodafone publica in anuntul oficial si propriile definitii pentru discursul urii si stirile false si mentioneaza ca regulile sale se aplica tuturor media - site-uri, social media, aplicatii, programe radio-tv etc..