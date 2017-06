Playeri majori ai industriei de continut, precum The New York Times, AOL, BBC, L'Espresso, Le Figaro, la Repubblica, News Deeply dezbat la Bucuresti saptamana viitoare subiecte importante precum stirile false si competitia dura cu gigantii globali pentru atragerea de venituri

Articol webPR

Meagan Lopez, Global Digital Business Director @ The New York Times

Guy Hughes Wilson, VP/ Western Europe @ BBC

Luis Quintana, Director of Branded Content and Native Ad @ Unidad Editorial

Andrea Ianuzzi, Digital Lab Editor @ L'Espresso

Bob Bierman, Chief Revenue Officer @ News Deeply

Marc Thomas, Managing Director - UK & Emerging EMEA Markets @ Taboola

Este unul dintre motivele pentru care editia de anul acesta a iCEE.fest (Bucuresti, 15 & 16 iunie) va avea o abordare speciala atunci cand vine vorba despre zona de continut, o scena fiind dedicata marilor jucatori globali care produc continut de calitate. Agenda, aici.Si pentru ca termenul de "fake news" are o semnificatie aparte in Statele Unite (alegerile prezidentiale de anul trecut au stat sub semnul acestui pericol), la dezbaterea de la cea de-a 6-a editie a festivalului dedicat tehnologiei digitale si Internetului vor participa speakeri si companii implicate direct in lupta cu stirile false.In a doua zi de iCEE.fest, pe 16 iunie, in Focus Stage 3 va avea loc sesiunea:Astfel, de la ora 10.00, pe scena din cadrul Grand Cinema & More vor urca pe rand:Apoi, de la 12.45, Sophia Mcclennen va oferi o ampla analiza asupra situatiei la zi in ceea ce priveste lupta ”jurnalism de calitate vs fake news”.”In Statele Unite, spectatorii stirilor de satira au dovedit ca sunt mai bine pusi la punct cu ultimele informatii decat cei care urmaresc posturile de stiri traditionale” - Sophia Mcclennen.Associate Director in cadrul Pennsylvania State University's School of International Affairs, Sophia a oferit un amplu interviu pentru icee.news, in care care a vorbit pe larg despre solutiile prin care stirile false pot sa fie combatute cu succes.Odata incheiat momentul dedicat stirilor false, atentia se va concentra asupra altor puncte importante care graviteaza in jurul publisherilor.De la 13.15, pe aceeasi Focus Stage 3, Constantine Kamaras - membru al boardului IAB Europe - va fi gazda unei dezbateri de o maxima importanta pentru toti producatorii de continut.Presedintele Consiliului de Administratie al IAB Europa ii va aveaalaturi pe:Unul dintre cele mai importante festivaluri de digital tech si Internet din regiune, iCEE.fest a publicat Agenda pentru editia 2017.Nu vor lipsi gigantii internetului, in frunte cu Facebook si Googl, iar temelor deja consacrate, precum Realitatea Virtuala & Augmentata, AdTech, eCommerce, Startups sau e-Health li s-au alaturat anul acesta Smart Homes si Fintech.Ultimele bilete disponibile la iCEE.fest 2017 (Bucuresti, 15 si 16 iunie) sunt puse in vanzare pe site-ul oficial, www.ICEEfest.com Studentii si elevii interesati beneficiaza de 50% discount la toate categoriile de bilete iar 10% din valoarea incasarilor va fi donata proiectului Copaceni Tech House, menit sa ajute copiii cu boli grave sa se bucure de cele mai noi tehnologii.Festivalul are loc in 15 si 16 iunie, la cinematograful din cadrul Baneasa Mall, in parteneriat cu Orange. Printre partenerii iCEE.fest 2017 se mai numara XAXIS, BCR, Volkswagen, EY si Carrefour.