Piata de publicitate online din Romania, in 2016, evaluata de IAB la 41 milioane de euro

Suma e mult mai mica decat cea estimata de agentia Initiative in raportul sau Media Fact Book referitor la piata de publicitate in 2016, raport publicat miercuri. MFB mentioneaza, pentru anul trecut, cheltuieli cu publicitatea pe Internet de 64 de milioane de euro si mentioneaza ca 62% din piata (aproape cat valoarea estimata de ROADS) inseamna reclama pe Google si Facebook, iar publicitatea de tip display in "online-ul local" a scazut cu 5%, pana la 20 de milioane de euro. In privinta furnizorilor internationali, Initiative ia in calcul, in MFB, doar bugetele clientilor mari de publicitate, nu si cheltuielile micilor companii sau intreprinzatori care se promoveaza exclusiv prin motoare de cautare sau social media.

Primele 5 categorii de clienti realizeaza 45% din totalul investitiilor in publicitatea online. Chiar daca ordinea s-a schimbat, industriile care conduc in topul investitiilor in publicitatea digitala raman aceleasi. Liderul incontestabil de 7 ani - industria Telecom (6 milioane de Euro), urmata anul acesta de Finante (3,5 milioane de Euro - in urcare de pe pozitia a 4-a in 2015), Cosmetice si produse de toaleta (3,4 milioane de Euro - in urcare de pe pozitia a 5-a), Bauturi (3 milioane de Euro - a scazut o pozitie fata de anul trecut) si Online Retail ( 2,9 milioane Euro - care anul trecut ocupa pozitia a 2-a).

Formatele de tip Embed (toate formatele de bannere, indiferent daca sunt statice sau rich media, inclusiv skyscrapere sau expandabile) raman in top in ceea ce priveste formatele de publicitate preferate (10 milioane de Eur), urmate la o distanta semnificativa de Interruptive formats (orice format care intrerupe experienta de navigare - de la interstitiale pana la pop-up-uri) - aproximativ 4 milioane de Euro, Content (zone de continut sponsorizare: website, homepage, landing page, newslettere dedicate etc) - aproximativ 3 milioane de Euro si Mobile (formatele rich media display, reclamele tip mesaj, interstitiale, paid-for search si reclame audio/video optimizate pentru mediul mobil, in-app advertising, SMS, MMS sau optimizarea rezultatelor cautarilor pe mobil) - aprox 3,4 milioane de Euro. Estimarea IAB este ca tendinta pentru anul viitor este ca formatele interuptive sa fie surclasate de Content Sponsorship. Video advertising (pre-roll, mid-roll si post-roll) acumuleaza aproximativ 1,4 milioane de Euro, in crestere constanta de la un semestru la altul.

Conform cifrelor raportate de agentiile de media, din punct de vedere al alocarii bugetelor pe diferite canale digitale, advertiserii prefera sa investeasca in primul rand in retelele sociale si motoarele de cautare, abia apoi in piata locala de publishing.

Incepand cu anul 2016, studiul (sau ROADS) a inclus intre tipurile de formate masurate si achizitia de media de tip programmatic, procentajul bugetelor de media digitale tranzactionate astfel atingand 17% din total in primul an de masurare.

Astfel, studiul ROADS al IAB-PwC declara ca valoarea totala raportata a pietei de publicitate online din Romania - publicitatea pe cele mai mari site-uri locale, plus partea de publicitate pe platforme internationale pe care o declara agentiile de profil - s-a ridicat la 190,5 milioane de lei (aproximativ 41 milioane de euro), in crestere "like-for-like" de 22% comparativ cu anul precedent.Potrivit estimarilor IAB-PwC, pentru semestrul al doilea din 2016 au fost raportate cheltuieli cu publicitatea online de aproximativ 24 de milioane de euro, cu 36% mai mult decat in primul semestru si cu 19% mai mult decat in semestrul al doilea din 2015 (like-for-like).