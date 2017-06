Ce rezultate financiare au avut in 2016 agentiile care impart banii de publicitate in media din Romania

Pe de o parte, cheltuielile de publicitate au crescut, in 2016, cu circa 10% fata de anul precedent, ritm de crestere ce urmeaza sa se mentina si anul acesta, potrivit estimarilor agentiei Initiative. Cresterea este mult mai rapida decat in anii precedenti, fapt ce se vede inclusiv in afacerile agentiilor de media.

Pe de alta parte, afacerile agentiilor de media au fost lovite puternic in 2013, prin celebra Ordonanta 25, care le elimina, practic, de pe traseul banilor de publicitate TV. Prevederi-cheie din acea ordonanta au fost eliminate la mijlocul anului 2015, astfel incat, acum doi ani, agentiile au cunoscut un reviriment semnificativ. Anul 2016 a fost primul an in care piata nu a fost afectata deloc, de la bun inceput, de respectivele restrictii.

BPN Romania - 1.247.159 - 23.628

- 1.247.159 - 23.628 House of Media - 5.929.703 - 170.408

- 5.929.703 - 170.408 Initiative Media - 32.384.085 - 818.279

- 32.384.085 - 818.279 McCann Erickson* - 37.856.551 - 1.119.816

- 37.856.551 - 1.119.816 MEC Romania - 25.386.784 - 326.667

- 25.386.784 - 326.667 MediaCom Romania - 30.896.672 - 955.879

- 30.896.672 - 955.879 Media Investment - 43.121.555 - 254.720

- 43.121.555 - 254.720 Havas Media - 8.295.307 - 409.055

- 8.295.307 - 409.055 MindShare Media - 16.129.083 - 679.268

- 16.129.083 - 679.268 OMD Romania - 30.868.178 - 297.788

- 30.868.178 - 297.788 Publicis Groupe Media Bucharest** - (aprox.) 43.300.000 - (aprox.) 1.116.000

- (aprox.) 43.300.000 - (aprox.) 1.116.000 United Media Services - 11.784.308 - 454.374

- 11.784.308 - 454.374 Zenith Media Communications - 43.895.560 - 1.086.901

Asa se face ca, pe langa evolutiile iesite din comun ale unora dintre agentii, cele mai multe agentii de media au avut in 2016 afaceri cu 50-100% mai mari decat in 2015.Vezi:reuneste atat bugetele de media administrate de Universal McCann, cat si pe cele de creatie ale McCann Ericksonla nivel local au trecut printr-o serie de schimbari. Agentiile pana nu demult de sine statatoare, precum Starcom MediaVest sau Opti Media, au trecut sub umbrela Publicis Groupe Media Bucharest SA (cu diviziile Starcom, Mediavest, SMG Performance, Starcom Digital, Optimedia/Blue 449), fapt pentru care nu au bilantul declarat la Ministerul Finantelor pana in acest moment. Agentia Zenith opereaza in continuare separat, ca Zenith media Communications SRL si are publicate rezultatele pe 2016. Publicis Groupe Media Bucharest, Zenith Media Communications SRL si Lion Communications (ce reuneste agentiile de publicitate, PR, digital etc. ale grupului) opereaza, toate, sub umbrela grupului Publicis One Romania. Publicis One a transmis, HotNews.ro, cifra de afaceri si profitul consolidat pentru Zenith Media Communication si Publicis Groupe Media Bucharest. Sumele mentionate mai sus pentru Publicis Groupe Media Bucharest au fost calculate de HotNews.ro prin scaderea rezultatelor Zenith din cifrele totale aferente ambelor entitati juridice cu activitati de media ale grupului Publicis One (Cifra de afaceri neta totala PGM+Zenith: 391.509.288 lei, profit net total PGM+Zenith: 9.892.335 lei).Valorile au fost calculate la cursul mediu anual pentru 2016 (4,49 lei/euro).