Un gadget cat casa... sau gadgetul e noua casa? iCEE.fest lanseaza Smart Homes, o noua linie de continut legata de impactul tehnologiei si a Internetului in modul in care ne construim casele viitorului

Articol webPR

Harald Schindele, Co-fondator @ Hirschmuller Schindele Architekten

Szymon Janiak, Co-fondator @ 1450

Bernhard Hussy, Co-fondator @ Nomos System



Simon van der Jagt, CEO @ Nowi Energy

Adriaan Brebels, Managing Director @ Porta Capena

Szymon Janiak, Co-fondator @ 1450

Horatiu Ionescu, Dealer Oficial in Romania pentru Bang & Olufsen



Nu e inca o normalitate dar nici nu mai tine de science-fiction.Acesta este si motivul pentru care iCEE.fest (Bucuresti, 15 si 16 iunie) a adaugat anul acesta un nou stream de continut: Smart Homes!De la un simplu plan si pana la solutii extrem de complexe, in cadrul festivalului de digital & tech se vor dezbate ideile momentului dar si ale viitorului in ceea ce, pe larg, putem numi smart living.Discutiile ”Smart Homes” vor avea loc iniCEE.fest Smart Homes Ticket costa doar 50 euro (atentie, in acest moment biletele nu mai sunt disponibile online, ci doar pe baza de cerere via site-ul festivalului: http://www.iceefest.com)Ziua va debuta cu o prezentare spectaculoasa a lui George Buhnici - realizatorul iLikeIT de la ProTV care va transmite live de pe santierul unde se construieste o casa smart: #CasaBuhnici.Dupa care va fi randul specialistilor in domeniu sa prezinte cele mai noi tendinte:Setlist pentru: Green Houses and HiTech Solutions for Smart Living/ 12.15Intre cele doua sesiuni dedicate prezentarilor, publicul festivalului va putea sa afle mai multe informatii de la artizanii faimoasei Villa M. Harald Schindele si Markus Hirschmuller sunt fondatorii Hirschmuller Schindele Architekten si vin la Bucuresti pentru a ne arata la ce nivel de complexitate au ajuns technologia si arhitectura.”Utilizarea tehnologiilor Smart Homes a devenit un instrument puternic de economisire a energiei si de creare de configuratii de spatiu interesante” - Harald SchindeleDaca va ganditi sa va transformati casa intr-una inteligenta sau lucrati in domeniul livarii de solutii avansate de inginerie, atunci e clar, iCEE.fest e locul unde trebuie sa fiti pe 15 iunie*****Unul dintre cele mai importante festivaluri de digital tech si Internet din regiune, iCEE.fest a publicat Agenda pentru editia 2017.Nu vor lipsi gigantii internetului - Facebook si Google - iar temelor deja consacrate, precum Realitatea Virtuala & Augmentata, AdTech, eCommerce, Startups sau e-Health li s-au alaturat anul acesta Smart Homes si Fintech.Ultimele bilete disponibile la iCEE.fest 2017 (Bucuresti, 15 si 16 iunie) sunt disponibile pe site-ul oficial pe baza de cerere (formularul din homepage).Nu rata biletul special: iCEE.fest Smart Homes Ticket cu doar 50 euro!