B1 TV a fost amendata de CNA cu 50.000 de lei pentru afirmatii defaimatoare, unele cu referire la Gheorghe Hagi

Amenda a fost aplicata pentru editii ale emisiunilor "Dosar de politician" si "Breaking News" difuzate pe 15 februarie, in care s-a discutat despre preluarea de catre Forumul Democrat al Germanilor din Romania a averii imobiliare a Grupului Etnic German. Subiectul a fost reluat pe 16 februarie, in cadrul "Stirilor B1 TV".Cele trei emisiuni au incalcat prevederile articolului 40, alineatele 1 si 2, articolului 64, alineatul 1, literele a si b, si articolului 66, alineatul 1, litera a din Codul de reglementare a continutului audiovizual."In virtutea dreptului la propria imagine, in cazul in care in programele audiovizuale se aduc acuzatii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie sustinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul sa intervina pentru a-si exprima punctul de vedere; daca acuzatiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie sa respecte principiul audiatur et altera pars; in situatia in care persoana vizata refuza sa prezinte un punct de vedere, trebuie sa se precizeze acest fapt", arata articolul 40, alineatul 1 din Codul audiovizual.Cel de-al doilea alineat al articolului mentionat prevede ca moderatorii programelor au obligatia sa solicite ferm interlocutorilor sa probeze afirmatiile acuzatoare sau sa indice, cel putin, probele care le sustin, pentru a permite publicului sa evalueze cat de justificate sunt acuzatiile.Potrivit articolului 64, alineatul 1, literele a si b, in virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie sa asigure o distinctie clara intre fapte si opinii, iar informarea cu privire la un fapt sau un eveniment trebuie sa fie corecta, verificata si prezentata in mod impartial si cu buna-credinta."In programele de stiri si dezbateri informarea in probleme de interes public, de natura politica, economica, sociala sau culturala, trebuie sa respecte urmatoarele principii: a) asigurarea impartialitatii, echilibrului si favorizarea liberei formari a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate in opozitie, in perioada in care problemele sunt in dezbatere publica", arata articolul 66, alineatul 1, litera a.Sanctiunea a fost aplicata si pentru emisiunea "Lumea lui Banciu" din 17 mai, care a fost reclamata pentru ca Radu Banciu a facut afirmatii denigratoare la adresa Simonei Halep si a lui Gheorghe Hagi, precum si la adresa comunitatii de aromani din care cei doi fac parte."La ei, dupa cum stiti, in regnul lor, femeia nu este departe de a fi tratata ca un animal (...) Nu au incotro, pentru ca, asa este, sunt primitivi, si atunci ei trebuie sa se casatoreasca intre ei, le rup astia picioarele, mafiotii lor, albanezii lor, daca cumva te duci si obtii un mariaj in alta parte, vezi Doamne, nu are voie unul sa o trateze cu blandete; daca ia de barbat un roman sau bulgar sau vietnamez, ala poate ca o trateaza firesc, normal, ca pe un ou, nu o trateaza ca pe o vaca... Si atunci sigur ca lucrurile se complica, vin aia peste tine, stim cum sunt traditiile la popoarele astea din comuna primitiva", arata afirmatia lui Radu Banciu reclamata.Potrivit raportului de monitorizare, in aceasta emisiune nu au fost facute referiri la Simona Halep, dupa cum se mentioneaza in unele reclamatii primite.Emisiunea a incalcat dispozitiile articolului 47, alineatul 3 din Codul audiovizualului, care arata ca sunt interzise in programele audiovizuale afirmatii defaimatoare generalizatoare la adresa unui grup/comunitati definit(e) de gen, varsta, rasa, etnie, nationalitate, cetatenie, credinte religioase, orientare sexuala, nivel de educatie, categorie social, afectiuni medicale sau caracteristici fizice.