Televiziune interactiva: Antena Group integreaza elemente Facebook in programele Zu TV

"Pentru ca retelele sociale au impus un nou ritm si comportament de comunicare, iar pe tineri ii gasim tot mai des pe Facebook, ne-a venit ideea sa punem impreuna cele doua medii: social network si music station. Asa a aparut robotul ZU TV. Echipa Digital Antena Group a creat acest robot prin care fanii ZU TV pot interactiona in timp real cu ZU TV. Acestia intra pe facebook messanger ZU TV si intercationeaza cu robotul Zu TV. Daca ii scriu un mesaj, robotul le raspunde si ii pune la treaba. Pot sa voteze ce piesa vor sa vada la fix. Robotul le propune o lista si piesa cea mai votata se va auzi la fix. Pot sa dea aprecieri live playlistului ZU TV. Dau like, love, blanaaa, kiss, awwww direct din robotul de pe Facebook pe ZU TV. Si reactiile lor se vor vedea in timp real pe TV."

"Zu TV interactiv" va fi prezentat in premiera de Mihai Morar, sambata, cand va fi introdusa si o noua identitate Forza Zu.Ce inseamna interactivitatea promisa de Antena Group? Potrivit reprezentantilor grupului:In cadrul proiectului vor fi folosite si emoticoane speciale, realizate prin "suprapunerea" ursului Zu cu emoticoanele de pe Facebook. Toate noile elemente vor fi introduse in identitatea on air si online a Zu din 17 iunie, kar din 1 iulie postul va incepe o campanie interactiva cu premii, pe toata durata verii.