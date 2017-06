Radioul public se pregateste de un nou Consiliu de Administratie. Salariatii isi aleg reprezentantii, Parlamentul vrea sa-l aprobe pana la sfarsitul lunii

Alegerile pentru desemnarea reprezentantilor salariatilor SRR (2 membri titulari, 2 membri supleanti) in viitorul CA se desfasoara, pentrivit unei decizii a Comitetului Director, in perioada 15-23 iunie. Vineri, la ora 16.00, se incheie perioada de depunere a candidaturilor. Candidatii isi vor face campanie pana marti, 20 iunie, cand vor avea loc alegerile efective in interiorul institutiei. Castigatorii vor fi anuntati in dimineata de 21 iunie, astfel incat, dupa o perioada de solutionare a contestatiilor, propunerile angajatilor sa fie transmise Parlamentului pe 23 iunie.Doi lideri de sindicat, Gabriel Basarabescu si Adrian Moise (care a mai reprezentat angajatii in CA), remarcati in ultima vreme prin opozitia lor fata de fostul presedinte-director general Ovidiu Miculescu, au confirmat pentru HotNews.ro ca vor candida pentru CA si vor colabora pe parcursul campaniei interne.Conform Legii de organizare si functionare a societatilor publice de radio si televiziune, CA-urile SRR si SRTv sunt alcatuite din persoane propuse de catre grupurile parlamentare, guvern, presedintie si salariatii celor doua institutii. Toate aceste parti sunt chemate sa transmita propunerile lor Parlamentului pana pe 23 iunie, asa incat ele sa poata fie transmise Comisiilor de Cultura pana pe 26 iunie, iar noul CA sa fie votat in plen inainte de vacanta parlamentara.Fostul CA al Radioului public, condus de Ovidiu Miculescu, a fost demis in aceasta primavara prin respingerea raportului de activitate al SRR. La conducerea institutiei a fost numit interimar, la sfarsitul lunii aprilie , Georgica Severin (PSD), fostul presedinte al Comisiei de Cultura din Senat. Cu o luna inainte, acesta fusese propus membru titular in CA al TVR, insa nu apucase sa fie validat in acea functie printr-un vot in plenul reunit.