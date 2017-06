Corina Dragotescu si-a anuntat plecarea de la Romania TV

"Am terminat colaborarea cu Romania TV. Le multumesc tuturor colegilor care au facut posibil acest proiect, de la Noaptea Realitatii pana acum, la Noaptea Mintii #mia. A fost cel mai frumos proiect la care am participat. Ii multumesc lui Sebi ca l-a sustinut. Le multumesc tuturor colegilor din regie si producatorilor si reporterilor cu care am lucrat de-a lungul timpului si care au realizat toata munca din spatele a ceea ce se vede pe sticla. Un gand special pentru Valentina Pufulescu cu care am colaborat excelent si am reusit performanta sa gandim o emisiune in 15 minute si apoi sa stau in direct 4 ore ca sa transmit evenimente in desfasurare. Una peste alta a fost cea mai interesanta perioada din viata mea profesionala. Ma simt mai bogata sufleteste si imi pare rau ca ne despartim. Va pup pe toti cei care tineti la mine si mi-ati aratat mereu lucrul acesta. ", se arata in mesajul publicat pe pagina de Facebook a realizatoarei TV.