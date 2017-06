Bill O'Reilly isi va lansa propria emisiune si avertizeaza Fox News sa se astepte la o competitie serioasa

Noua emisiune va avea o durata de 30 de minute, va fi disponibila pe site-ul lui Bill O'Reilly si va semana cu show-ul "The O'Reilly Factor", care era difuzat de Fox News."Imi incep propria operatiune", a spus Bill O'Reilly in cadrul unei emisiuni live, sambata, potrivit Newsday."Practic, este un experiment pentru a afla cati oameni vor dori acest serviciu. Emisiunea va fi disponibila inainte de inceputul lunii septembrie intr-o forma puternica", a mai spus el.Potrivit Mediaite, Bill O'Reilly a angajat deja o echipa de productie, din care face parte si un producator care a demisionat de la Fox News pentru a se alatura proiectului."Formam o echipa de jurnalisti si luam in considerare mai multe optiuni, intrucat BillOReilly.com se transforma repede intr-o companie importanta", a spus Bill O'Reilly pentru Mediaite.Bill O'Reilly a avertizat Fox News sa se astepte la "o competitie serioasa"."Suspectez ca va exista o alta retea care, poate, va fuziona cu noi. Aceasta va fi o retea care evolueaza, pentru ca cifrele pentru Fox se afla in scadere", a mai spus Bill O'Reilly.Site-ul jurnalistului contine deja un podcast numit "No Spin News", disponibil fanilor care platesc o taxa de 4,95 de dolai pe luna sau un abonament anual de 54,95 de dolari.Inca nu este clar daca noul show al lui Bill O'Reilly va inlocui "No Spin News" sau daca il va completa.Recent, Bill O'Reilly a avut aparitii la emisiunea de radio prezentata de Glenn Beck. Fox News l-a concediat pe Bill O'Reilly in contextul in care cotidianul The New York Times a publicat la inceputul lunii aprilie un articol in care se afirma ca televiziunea a fost obligata sa plateasca 13 milioane de dolari pentru a ajunge la o intelegere legala cu un grup de cinci femei care l-au acuzat pe celebrul prezentator de hartuire sexuala. Bill O'Reilly a negat aceste acuzatii.Decizia a fost luata in pofida sprijinului public venit din partea presedintelui Donald Trump, care a spus ca Bill O'Reilly nu trebuie sa se retraga din activitate.William "Bill" James O'Reilly, nascut pe 10 septembrie 1949 la New York, este un prezentator de televiziune american, simpatizant al dreptei conservatoare. A lucrat in televiziune, radio si presa scrisa si este cel mai bine cunoscut in calitate de prezentator al emisiunii TV "The O'Reilly Factor", difuzata de postul Fox News. A prezentat si o emisiune radiofonica, "The Radio Factor", si a publicat cinci carti despre convingerile sale socio-politice.Bill O'Reilly si-a exprimat public, in repetate randuri, simpatia pentru doctrina republicana si are opinii conservatoare asupra majoritatii subiectelor pe care le abordeaza in emisiunile sale - de la dreptul la avort la casatoriile gay si pana la religie si razboaiele din Irak si Afganistan.