Angajatii Radioului Public si-au desemnat reprezentantii in viitorul CA al institutiei: Adrian Moise si Gabriel Basarabescu

Adrian Moise, lider de sindicat, si Gabriel Basarabescu, lider de sindicat si realizator in Radio Romania Actualitati, au castigat cele mai multe voturi in alegerile interne desfasurate marti, pentru desemnarea reprezentantilor angajatilor Radioului Public in Consiliul de Administratie al institutiei, potrivit informatiilor HotNews.ro. Rezultatele alegerilor vor fi confirmate maine, dupa o perioada alocata posibilelor contestatii, urmand ca, cel tarziu vineri, sa fie transmise Parlamentului.Dupa numararea tuturor voturilor care s-a incheiat azi-noapte, Adrian Moise a primit 508 voturi, iar Gabriel Basarabescu a primit 411 voturi. Pe locurile 3 si 4, care ar reveni membrilor supleanti in CA, se afla Nicoleta Balaci de la Radio3NET si Constantin Puscas, director economic, cu 398 si respectiv 231 de voturi primite.Adrian Moise a mai fost in trecut membru al Consiliului de Administratie, iar Nicoleta Balaci a fost si ea membra in ultimul Consiliu condus de Ovidiu Miculescu.Angajatii radioului public si-au ales reprezentantii in CA in conditiile in care Parlamentul si-a propus sa valideze inainte de inceperea vacantei parlamentare un nou Consiliu de Administratie. In prezent conducerea Radioului este asigurata interimar de fostul senator Georgica Severin, dupa ce ultimul consiliu condus de Ovidiu Miculescu a fost demis prin respingerea raportului de activitate in Parlament.Din Consiliul de Administratie al institutiei mai fac parte conform legii persoane desemnate de grupurile parlamentare, Guvern si Presedintie.