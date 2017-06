Agentia Optimedia, parte a Publicis One, devine Blue 449

Potrivit reprezentantilor grupului, Romania este a 15-a tara in care se lanseaza acest brand, iar Bucuresti este al 23-lea birou al retelei si al treilea din regiune, dupa cele din Polonia si Rusia. Agentia locala va fi condusa in continuare de cel care a condus-o si pana acum, Cezar Batog. La nivel regional, va intra sub coordonarea Mariei Tudor, fosta sefa Zenith, numita cu cateva luni in urma Chief Media Officer Publicis One, pozitie din care coordoneaza toate agentiile de media ale Publicis in Europa Centrala si de Est. La nivel international, Blue 449 este condusa de Andras Vigh, global brand president.

Agentia de media Optimedia, existenta pe piata locala de 20 de ani, va functiona de acum incolo sub numele de Blue 449, dupa includerea sa in reteaua internationala cu aceeasi nume lansata acum doi ani, in cadrul grupului Publicis, de catre ZenithOptimedia. Potrivit grupului de comunicare, schimbarea face parte dintr-un proces larg de transformare prin care trece acesta la nivel global.Blue 449 este operata in Romania de compania Publicis Groupe Media Bucharest, care a reunit sub aceeasi umbrela aproape toate agentiile de media ale grupului Publicis (diviziile Starcom, Mediavest, SMG Performance, Starcom Digital, Optimedia/Blue 449; Zenith va functiona in continuare separat).Blue 449 se va ocupa in continuare de clientii Optimedia, printre care se numara Sanofi Zentiva, OMV Petrom, Profi, Covalact, Vonino, Zenyth Pharma (ColonHelp).