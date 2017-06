VIDEO Un reporter Recorder, scos cu forta de la conferinta de bilant primarului general. Proiectul Recorder s-a lansat luna trecuta cu un reportaj despre Firea-Pandele ce a devenit viral

Accesul presei a fost liber la eveniment, dar reporterii Recorder nu au putut participa pe motiv ca nu ar avea acreditare sau invitatie."Am fost scosi din sala cu forta, pe motiv ca asa s-a ordonat", acuza Recorder.ro.Pagina de Facebook "Recorder", incadrata drept "Media/News Company", avea in dupa-amiaza zilei de 15 mai zero like-uri, scria atunci Hotnew.ro. Nu avea mai nimic, decat o poza de profil cu un buton mare, rosu.In jurul orei 15 din acea zi , publica un reportaj cu "Pelerinajul la Cinstitul Brau al Maicii Domnului", la Catedrala "Sfanta Parascheva" din Voluntari, cu participarea cuplului de primari Firea-Pandele. In mai putin de 24 de ore, "Recorder" batea recorduri de viralizare pentru o pagina nou-creata.