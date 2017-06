Situatia politica blocheaza, temporar, numirea unei noi conduceri la Radioul public. Semne de intrebare referitoare la alesii angajatilor SRR pentru viitorul Consiliu de Administratie

Societatea Romana de Radiodifuziune asteapta, in prezent, ca Parlamentul sa-i numeasca un nou Consiliu de Administratie, dupa ce vechiul CA a fost demis prin respingerea raportului de activitate in Parlament, in primavara. Institutia este condusa, interimar, de fostul senator PSD Georgica Severin. Recent, Parlamentul a declansat procedurile de numire a unui nou CA - din care trebuie sa faca parte, conform legii, reprezentanti propusi de grupurile parlamentare, de presedinte, de guvern si de angajatii institutiei. Acestia din urma si-au desemnat reprezentantii prin vot, saptamana trecuta, iar din informatiile HotNews.ro si alte parti interesate si-au facut cunoscute propunerile. Astazi ar fi trebuit, conform intentiilor initiale, ca lista reprezentantilor propusi sa fie pusa cap la cap in Birourile Permanente, inainte ca nominalizatii sa fie audiati, iar noul CA sa fie numit oficial de Parlament.

Dar, dupa cum a explicat pentru HotNews.ro Lucian Romascanu, presedintele Comisiei de Cultura din Senat, procedura - care ar fi trebuit incheiata zilele acestea, e ingreunata de faptul ca nu exista o propunere din partea guvernului: nu exista premier cu sarcini depline, nu exista nici vreo nominalizare a guvernului. Potrivit lui Romascanu, situatia ar putea fi lamurita intr-o foarte posibila sesiune extraordinara a Parlamentului.Situatia de la radioul public se complica si mai mult din cauza unor recente schimbari legislative. Saptamana trecuta, Senatul, camera decizionala, a adoptat o, referitoare la organizarea si functionarea societatilor publice de radio si televiziune. Principalul obiectiv al noii legi este separarea functiilor de presedinte, respectiv de director general, functii detinute cumulat, pana acum, de o singura persoana.Dar legea nou adoptata mai prevede si ca, in 90 de zile de la intrarea ei in vigoare, Parlamentul trebuie sa numeasca noi Consilii de Administratie la SRR si SRTv. In plus, sunt introduse o serie de conditii pentru noii membri ai CA, inclusiv aceea ca trebuie sa renunte, daca e cazul, la statutul de membru in conducerea unor organizatii sindicale.Or, saptamana trecuta angajatii TVR si-au ales reprezentantii in viitorul CA, iar acestia sunt doi lideri sindicali - Adrian Moise si Gabriel Basarabescu.Atat Lucian Romascanu, cat si directorul interimar al Radioului, Georgica Severin, au spus pentru HotNews.ro ca, cel mai probabil, majoritatea membrilor CA care vor fi confirmati de Parlament intr-o prima faza ar putea fi numiti din nou, la toamna, cand Parlamentul va trebui sa desemneze un nou CA, potrivit legii adoptate saptamana trecuta.Dar, potrivit lui Severin, situatia celor doi alesi de angajatii SRR este incerta si ar trebui clarificata de Birourile permanente, in Parlament, fiind posibil ca alegerile de acum o saptamana sa fie reluate in toamna, in functie de masura in care alesii angajatilor respecta sau nu conditiile noi impuse membrilor CA.