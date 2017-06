O noua agentie de publicitate pe piata romaneasca: Fractal Communications, "sora" mai mica a Geometry Global

O noua agentie de publicitate, "sora" a agentiei Geometry Global Bucharest, s-a lansat oficial marti: Fractal Communications. Agentie full service, Fractal preia o parte dintre activitatile depuse de Geometry pentru unii clienti, dar va avea si clienti proprii. Potrivit prezentarii facute astazi, agentia se va concentra pe clienti locali, in timp ce Geometry, parte a retelei internationale WPP, isi va indrepta atentia preponderent spre clientii regionali si internationali.Fractal va fi condusa de Mircea Pascu - managing director, Simona Costea - client service director, Alex Petrescu - strategie si creatie, Mina Ionescu - digital consultant, Marin Preda - content director, Alina Croitoru - PR director si Luiza Dumitras - business consultant. Pentru inceput, echipa are 25 de oameni.Pentru clientii comuni cu Geometry, agentia va oferi in principal servicii ce tin de PR si comunicare in social media, iar pentru clientii proprii va oferi servicii full service.Clientii de inceput sunt Regina Maria, FRF, Red Bull, Scandia, Danone (Activia), Heineken (Golden Brau) si Pepco.Principalii clienti Geometry Global sunt, potrivit reprezentantilor agentiei, sunt BAT, P&G, Danone, Heineken (Golden Brau), Alpha Bank, GM, Philips, Omron, Visa, Pepco, iar de anul acesta - Metro si Metropolitan Life.