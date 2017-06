Atacul cibernetic de marti a afectat si agentii din Romania ale grupului global de publicitate WPP/Surse: Agentiile au fost afectate, dar sunt 'open for business'

​Activitatile din Romania ale unor agentii de media si publicitate ce fac parte din grupul global de comunicare WPP, tinta atacului cibernetic de marti, au fost la randul lor afectate de acest atac, potrivit informatiilor HotNews.ro. Nu e limpede in ce masura au fost afectate agentiile de creatie, insa la agentiile de media - MediaCom, Mindshare si MEC - unele sisteme IT au fost inchise marti spre seara pentru a preveni eventuale complicatii, iar miercuri dimineata se lucra la rezolvarea problemelor. Agentiile sunt oricum 'open for business' si in Romania, a spus o sursa HotNews.ro, referindu-se la declaratia facuta in urma cu cateva ore, cu privire la operatiunile operationale, de seful grupului global WPP, Martin Sorrell.Printre companiile vizate de ultimul atac cibernetic de tip ransomware, care s-a raspandit extrem de rapid marti dupa-amiaza din Ucraina si Rusia spre Europa Vestica, se numara si multinationale precum Rosneft PJSC, A.P Moller-Maersk si Grupul WPP. De asemenea, peste 80 de companii ruse si ucrainene au fost initial tinta atacului cibernetic cu ransomware-ul Petya, potrivit Bloomberg.