Primaria PSD a Sectorului 4, condusa de Daniel Baluta, va plati aproape 25.000 de euro catre Antena 3 pentru materiale informative despre activitatea institutiei

Contract media Foto: SEAP

Gabriel Mutu, primarul sectorului 6 Foto: Facebook Primaria PSD a Sectorului 6 vrea sa-si faca televiziune online si scoala de televiziune care sa-i ajute pe cetateni 'sa isi formeze un echilibru personal'

Ce servicii de publicitate TV va trebui sa asigure Antena 3 pentru Primaria cndusa de Daniel Baluta, conform datelor din SEAP:"Servicii de publicitate tv constand in conceptia, productia si difuzarea de materiale informative referitoare la activitatea desfasurata de beneficiar:- productie doua materiale informative/luna;- patru difuzari/material- durata material: 3 minute- fiecare material montat va contine: imagini filmate insotite de sincron din partea unui reprezentant al institutiei, voice-over, fundal muzical acolo unde este cazul, alte elemente grafice specifice de televiziune;- filmarea se va realiza cu cel putin o camera video HD si se va asigura prezenta unui reporter;- canal tv: Antena 3Monitorizare servicii prestate".Informatia referitoare la contractul media atribuit de Primaria Sectorului 4 catre Antena 3 a fost semnalata anterior si pe pagina de Facebook - 'Banii Nostri'. De notat faptul ca Primaria sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, vrea sa infiinteze o televiziune online si o scoala TV, urmand sa aloce circa 270.000 de euro de la bugetul local in perioada iunie-decembrie-2017, pentru functionarea dar si dotarea studioului TV, potrivit unui proiect aflat in dezbatere publica. Initiativa vine pe fondul unei lipse cronice de investitii in sector in infrastructura care sa descongestioneze traficul si sa scada poluarea.