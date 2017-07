Al-Jazeera, postul de televiziune care a revolutionat mass-media araba, risca sa fie inchis

Termenul impus de cele patru tari arabe pentru indeplinirea solicitarilor de catre Qatar, in schimbul ridicarii sanctiunilor diplomatice si economice fara precedent si a blocadei agresive, expira la inceputul saptamanii viitoare.Pe lista de 13 solicitari se afla de asemenea si aceea ca Doha sa isi intrerupa legaturile cu miscarile Fratii Musulmani, Hezbollah, precum si cu gruparile Al-Qaida si Statul Islamic.Televiziunea Al-Jazeera, care emite din anul 1996, este considerata un experiment indraznet si controversat in mass-media si politica din Orientul Mijlociu, un fenomen unic, care a revolutionat mass-media din lumea araba.Al-Jazeera a reusit sa creeze o constiinta politica in Orientul Mijlociu, a avut in anul 2010 un rol important in realizarea unei adevarate revolutii politice in mare parte din lumea araba si a intrerupt suprematia retelelor media occidentale, inversand uneori fluxul de informatii de la est la vest.Totusi, sfidarea de catre Doha a termenului-limita pentru indeplinirea solicitarilor ar putea duce la schimbarea regimului din Qatar sau chiar la razboi, noteaza The Guardian.