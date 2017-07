Sony Pictures devine actionar majoritar la reteaua internationala de publicitate online Httpool

Cu conditia aprobarii de catre organismele de reglementare, tranzactia va crea una dintre cele mai mari companii de marketing digital si vanzare de publicitate online din lume. Cu operatiuni care ar deservi peste 6.000 de agentii si branduri in intreaga lume, va reprezenta Twitter, LinkedIn, Spotify si alti peste 5.000 de publisheri globali si locali in mai mult de 30 de tari din America Latina, Europa Centrala si de Est si din Asia.Httpool activeaza in Romania din 2008, in 2011 a preluat Splendid Interactiv si portofoliul acesteia de site-uri precum si parteneriatul cu Vodafone Romania pentru vanzarea de sms-uri publicitare. Din 2014 regia reprezinta Twitter si din 2015 LinkedIn, activand ca reprezentanta oficiala a acestora in Romania. Httpool Romania mai vinde pe piata locala si spatiul publicitar de pe Wetransfer.com, site-urile retelei Turner Broadcasting, cartoonnetwork.ro si bumerang.ro, dar si Disney.ro.“Aceasta achizitie ii va permite lui IMS sa dezvolte teritoriile cu cel mai mare potential din Europa si Asia si sa creeze o companie cu adevarat globala. Impreuna, IMS si Httpool pot oferi o solutie completa de livrare a campaniilor de marketing digital, punand la dispozitia partenerilor sai cunostinte aprofundate despre pietele locale in care activeaza si in acelasi timp sustinand, prin noile oportunitati create, activitatea publisherilor localisi a miilor de profesionisti si antreprenori din sfera digitala." spune Gastón Taratuta, CEO si fondator IMS.“Fuziunea dintre IMS si Httpool va oferi advertiserilor un singur punct de acces pentru implementarea campaniilor de publicitate locale sau globale, iar publisherilor o optiune de monetizare a continutului lor in cele mai dinamice tari emergente ale lumii.”, subliniaza Andy Kaplan, presedinte Worldwide Networks, Sony Pictures Television.“IMS si Httpool impartasesc aceeasi viziune, nu ne puteami magina un partener mai potrivit. Aceasta tranzactie reprezinta recunoasterea tuturor realizarilor noastre anterioare si o piatra de hotar importanta in activitatea Httpool. Parteneriatul cu IMS va alimenta cresterea noastra si ne va permite sa extindem la nivel global solutiile pe care le oferim”, declara Aljosa Jenko, CEO si fondator Httpool.Cu sediul central in Miami, IMS are birouri si in Brazilia, Mexic, Argentina, Columbia, Chile, Panama, Peru, Ecuador si Uruguay.Cele 19 birouri ale Httpool includ India, Hong Kong, Austria, Bulgaria, Republica Ceha, Croatia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Polonia, Romania, Serbia, Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucraina si Rusia.