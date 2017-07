Consiliul de Administratie al SRTv a aprobat inscrierea Romaniei la Eurovision 2018

Presedintele director-general al TVR, Irina Radu, a vorbit despre importanta concursului cantecului european, afirmand ca participarea Romaniei este un proiect special pentru televiziunea nationala.'Eurovision este unul dintre evenimentele premium in care TVR este implicata, motiv pentru care vom incepe mai devreme pregatirile pentru participarea Romaniei la editia 2018 a concursului. Vom avea la dispozitie mai mult timp sa organizam Selectia Nationala, sa pregatim show-ul reprezentantilor Romaniei pentru faza internationala si sa atragem cat mai multi sponsori si parteneri in proiect, din Bucuresti si din toata tara', a spus aceasta.Ea a facut referire, in acest sens, la venituri suplimentare pe care televiziunea ar trebui sa le atraga.'Doar avand garantia unor venituri proprii suplimentare vom putea sa le trecem in bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2018', a declarat Irina Radu.Competitia Eurovision 2017, ce a avut loc la Kiev, a fost castigata de reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa 'Amar Pelos Dois'. Astfel, anul viitor, competitia muzicala va avea loc in Portugalia, organizatorii urmand sa stabileasca orasul in care se va desfasura evenimentul.Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2017 - Ilinca si Alex Florea - au obtinut pozitia a saptea, cu un total de 282 de puncte, cea mai buna clasare a Romaniei in concurs de la succesul obtinut de Paula Seling si Ovi la editia din 2010 si a patra in istoria participarii tarii noastre la Eurovision.Pana in prezent, 18 tari si-au exprimat intentia de a participa la urmatoarea editie Eurovision: Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia si Suedia.In ultimii ani, Selectia Nationala Eurovision Romania a fost organizata in Brasov, Craiova, Baia Mare si Bucuresti.Eurovision este o competitie muzicala internationala, organizata de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociatie a televiziunilor publice din Europa. Prima editie a avut loc in 1956, la Lugano, in Elvetia. Difuzat fara intrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive si mai urmarite programe de televiziune din lume.Televiziunea Romana, membra a EBU, este organizatoarea Selectiei Nationale si participa la competitia europeana din anul 1993.Cele mai bune performante ale Romaniei la acest concurs au fost: de doua ori locul al treilea (Luminita Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling si Ovi - Oslo, 2010) si o data locul al patrulea (Mihai Traistariu - Atena, 2006). Melodia romaneasca cu cel mai mare punctaj obtinut in finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretata de Mihai Traistariu.