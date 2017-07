Compania care detine Pro TV vinde operatiunile din Croatia si Slovenia pentru 230 de milioane de euro

Central Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, vinde operatiunile din Croatia si Slovenia companiei Slovenia Broadband, parte a United Group, pentru 230 milioane de euro, transmite Reuters, potrivit News.ro.





CME anticipeaza ca vanzarea va fi finalizata pana la sfarsitul acestui an, iar suma obtinuta in urma tranzactiei va fi folosita petru rambursarea unui imprumut de 250,8 milioane de euro scadent in 2018, a anuntat luni compania.





Rambursarea creditului va reduce costul mediu de imprumut al CME cu 2,75 puncte procentuale, la 4,5%.





"Aceasta tranzactie scoate in evidenta atractivitatea bradcasterilor din regiune. De asemenea, ne apropie semnificativ de obiectivul nostru pe termen lung de a crea un profil mai corect al operatiunilor noastre", afirma in comunicat directorul general al CME, Michael Del Nin.





CME este activ pe sase piete est-europene, cele mai mari surse de profit fiind operatiunile din Cehia si Romania.





Odata cu cresterea profiturilor in ultimii ani, CME a intensificat eforturile de rambursare a unor datorii de circa 1 miliard de dolari, contractate inainte si dupa criza financiara de acum aproape 10 ani.





CME detine in Romania posturile Pro TV, PRO TV International, Acasa, Acasa Gold, PRO Cinema, Sport.ro si MTV Romania, precum si mai multe site-uri. Totodata, in operatiunile de pe piata romaneasca sunt incluse si posturile din Republica Moldova, respectiv PRO TV Chisinau si Acasa in Moldova.





In primul trimestru, CME a inregistrat in primul trimestru venituri de 38,9 milioane de euro in Romania, in crestere cu 20,3% fata de 32,3 milioane de euro in urma cu un an, in timp ce profitul operational a avansat cu peste 55%, rezultate care au avut o contributie importanta la rezultatele grupului.





La nivel de grup, veniturile CME au crescut cu 4,7% (8,1 in termeni comparabili), l 35 de milioane de dolari, in timp ce profitul operational a avansat cu 29,4% (35,2%), la 22,13 milioane de dolari.





CME este inregistrata in Bermude si listata la bursa NASDAQ din New York si la Bursa de Valori de la Praga. Grupul a fost infiintat de omul de afaceri american Ronald Lauder 1994. CME are operatiuni in Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia, Slovacia si Slovenia.