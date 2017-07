ActiveWatch, despre concedierea ziaristului Mircea Barbu: Abuzuri in serie comise de conducerea Adevarul / Printre cele mai grave atacuri la libertatea presei inregistrate in ultimii ani

"Cerem conducerii Adevarul sa revina asupra deciziei abuzive de concediere a lui Mircea Barbu, sa respecte libertatea de exprimare a corpului editorial si dreptul jurnalistilor de a refuza ingerinte editoriale care contravin constiintei, asa cum sunt statuate inclusiv de principiile etice adoptate si publicate pe pagina sa de internet. De asemenea, cerem Politiei sa ancheteze cu celeritate faptele sesizate de Mircea Barbu si sa sanctioneze conform legii faptuitorii", afirma ONG-ul, intr-un comunicat remis HotNews.ro.ActiveWatch reaminteste ca, la finele lunii iunie, Mircea Barbu, seful departamentului video de la Adevarul, a realizat un interviu cu Roger Stone, fost consilier de campanie al lui Donald Trump.Ziaristul - care a prezentat si o inregistrare audio - a declarat ca, inainte ca materialul sa fie publicat, conducerea ziarului, prin intermediul redactorului-sef, Dan Marinescu, i-a cerut jurnalistului sa elimine doua intrebari din interviul realizat cu Roger Stone."Motivele invocate de Marinescu ar fi tinut de natura intrebarilor adresate de jurnalist, considerate incompatibile cu politica editoriala a ziarului. Din dialogul telefonic avut de jurnalist cu redactorul-sef reiese insa ca principalul motiv a fost dorinta staffului celui intervievat de a fi eliminate cele doua intrebari si raspunsurile aferente", arata ActiveWatch, care adauga ca "gestul de a face publice aceste presiuni l-a costat pe jurnalist locul de munca.""Reactia conducerii ziarului Adevarul a venit sub forma unei executii administrative - ziaristul neascultator a fost concediat prin desfiintarea departamentului in care activa. Masura aceasta reprezinta acoperirea legala a deciziei de a elimina din redactie un angajat care nu s-a supus ordinelor abuzive ale conducerii, punand constiinta profesionala si dreptul publicului la informare mai presus de interesul personal de a isi proteja locul de munca. Mesajul de forta transmis de conducerea ziarului celorlalti membri ai redactiei este cat se poate de clar", potrivit sursei citate.Luni, Mircea Barbu a afirmat ca a fost amenintat si insultat de Calin Nicolescu , redactorul adjunct al ziarului."Organizatiile semnatare condamna aceste abuzuri in serie comise de conducerea Adevarul, printre cele mai grave atacuri la libertatea presei inregistrate in ultimii ani. Cerem conducerii Adevarul sa revina asupra deciziei abuzive de concediere a lui Mircea Barbu, sa respecte libertatea de exprimare a corpului editorial si dreptul jurnalistilor de a refuza ingerinte editoriale care contravin constiintei, asa cum sunt statuate inclusiv de principiile etice adoptate si publicate pe pagina sa de internet. De asemenea, cerem Politiei sa ancheteze cu celeritate faptele sesizate de Mircea Barbu si sa sanctioneze conform legii faptuitorii", se mai arata in comunicatul citat.