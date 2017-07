Proiectul media Recorder.ro s-a lansat oficial

In luna iunie, un jurnalist al proiectului media Recorder nu a fost lasat sa intre la conferinta de presa in care primarul general Gabriela Firea si-a prezentat bilantul primului an de mandat. Accesul presei a fost liber la acel eveniment, dar reporterii Recorder nu au putut participa pe motiv ca nu ar avea acreditare sau invitatie.Proiectul media Recorder reuneste, in acest moment, patru jurnalisti: Mihai Voinea, Andrei Craciun, Cristian Delcea si Razvan Ionescu.Ce isi propun cei 4: "Am trecut prin mai multe redactii de ziar, am scris articole de toate felurile, am facut reportaje video si documentare, am scris carti, am castigat premii. Acum ne-am hotarat sa mai facem un lucru: sa punem pe picioare o publicatie noua construita pe aceleasi principii dupa care ne-am ghidat de cand suntem in meseria asta: jurnalism onest, facut cu pasiune si pus in serviciul public.Recorder si-a propus sa devina cea mai importanta platforma de video-jurnalism din Romania. Credem ca viitorul jurnalismului sta in imagini, dar ramanem convinsi ca forta cuvantului scris nu va muri niciodata."