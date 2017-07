Grupul Pro schimba denumirea canalelor Sport.ro, Acasa TV si Acasa Gold

"In aceasta toamna, universul PRO isi propune sa reuneasca toate canalele TV din grup sub acelasi concept grafic, vizual, dar si la nivel de denumiri", spun oficialii canalului.Grupul Pro va avea o singura identitate, un singur concept, in lumina caruia vor fi dezvoltate toate elementele de branding ale celor sase canale TV, adica Pro TV, Acasa TV, Acasa Gold Pro TV International, Sport.ro si Pro Cinema, noteaza sursa citata.Pentru schimbarea de nume, Pro TV a inregistrat la OSIM mai multe marci. Este vorba de Pro 2, Pro X si Pro Gold. Extrasele de la OSIM au fost publicate de blogul PaulNistor.ro