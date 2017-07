5 idei despre cum sa iti promovezi afacerea in luna august

Marketingul cu continut este actul de creare, publicare si distribuire a continutului - cum ar fi articole, videoclipuri si podcasturi - cu scopul specific de a atrage, angaja si mentine clientii. Daca vrei sa-ti promovezi afacerea prin marketingul de continut, in luna augut poti sa scrii articole sau sa produci videoclipuri in jurul subiectelor de tipul inapoi la scoala, sugerand activitati de calatorie sau petrecere a timpului liber, in cinstea berii sau chiar pentru a ajuta cumparatorii sa-si atinga visele.