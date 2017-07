Facebook are un lucru un produs ce vizeaza accesul cu plata la continut media

Facebook intentioneaza sa lanseze un nou produs ce ar viza abonamente pe bani la continutul jurnalistic, potrivit Reuters, care citeaza TheStreet.com. Potrivit sursei citate, care face trimitere la o declaratie facuta de seful Facebook pentru parteneriate cu presa, Campbell Brown, Facebook va incepe in octombrie testele initiale pentru noul produs.Acesta ar urma sa permita editorilor de presa sa creeze un sistem de acces pe baza de abonament in interiorul platformei Instant Articles a Facebook si sa-i indrume pe cititori catre pagina web a editorilor, unde sa opteze pentru abonamente la continutul digital oferit de acestia.Ideea unui astfel de sistem de acces cu plata este in lucru de mai multa vreme, potrivit sursei citate.