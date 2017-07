Un reprezentant Fidesz promite, la Tusnad, si mai multe campanii negative in viitoarele alegeri din Ungaria

Campaniile de propaganda negativa au atat de mult succes, incat Fidesz, partidul de guvernamant din Ungaria, le va continua in alegerile de anul viitor, a declarat un reprezentant Fidesz la Universitatea de Vara "Tusvanyos" desfasurata la Tusnad, citat de Budapest Beacon , care la randul sau citeaza Index.hu . Potrivit sursei citate, Fidesz le va asigura candidatilor sai experti in social media care sa le ofere sprijin logistic in alegeri.Declaratiile au fost facute de Balasz Hidveghi, directorul de comunicare al Fidesz. Acesta a spus, potrivit sursei citate, ca in campania de anul viitor partidul va avea aceeasi abordare ca pana acum: va lauda succesele sale si isi va ataca dusmanii. "Dar stirile bune nu sunt nici pe departe la fel de interesante ca vestile proaste, iar vestile proaste sunt cele senzationale", a spus el, aratand ca acestea din urma ii vor viza pe rivalii Fidesz.El a prezentat si strategia social media: partidul urmareste sa ajunga mai eficient la cei 5,2 milioane de utilizatori Facebook din Ungaria, urmand sa delege experti in social media in diverse circumscriptii electorale, pentru a identifica problemele locale si pentru a-i sfatui pe candidati cum sa se implice mai bine in relatia cu alegatorii, prin intermediul retelei sociale.