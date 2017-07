Compania-mama a Pro TV anunta un nou trimestru de crestere la nivel de grup, scadere usoara in Romania. Ce spune CME despre vanzarea operatiunilor din Croatia si Slovenia

anul trecut, cresterea cererii de publicitate pe piata romaneasca a inceput sa se simta din al doilea trimestru, primul trimestru din 2016 (la care s-au raportat datele din ianuarie-martie 2017) fiind unul de stagnare;

in al doilea trimestru si inceputul celui de-al treilea trimestru din 2016, Pro TV a difuzat Campionatul European de Fotbal, ce a atras venituri substantiale.

pietele de publicitate TV din toate cele sase tari (Romania, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Croatia si Slovenia) au crescut in medie cu 6% in primele sase luni ale anului

Veniturile din publicitate TV ale companiei au crescut cu 2%, reflectand o crestere semificativa a cererii in Romania si cheltuieli mari de publicitate in Cehia si Slovenia

Veniturile din tarife aplicate cablistilor au crescut cu 20%, in special pe seama operatiunilor din Slovacia si Slovenia

Potrivit datelor financiare anuntate marti, CME a inregistrat in al doilea trimestru, prin operatiunile din Romania (Pro TV), venituri nete de 48,5 milioane de dolari, in scadere cu 0,7% fata de T2 2016 (48,9 milioane de dolari). Raportat la un nivel constant al ratei de schimb, compania declara o crestere usoara, de 2,3%, a veniturilor. Profitul operational inainte de depreciere si amortizare (OIBDA) a fost de 22,2 milioane de dolari in aprilie-iunie 2017, in scadere cu 3% fata de trimestrul al doilea de anul trecut, scaderea raportata la un nivel constant al ratei de schimb fiind de 0,3%.In aprilie, cand a anuntat rezultate spectaculoase pentru Pro TV in primul trimestru , CME avertiza ca acestea nu aveau cum sa fie sustinute in trimestrele 2 si 3, din doua motive:La nivel de grup, CME a inregistrat, in aprilie-iunie, venituri nete de 181,8 milioane de dolari, in crestere cu 3,6% fata de aceeasi perioada a anului trecut, rezultatul OIBDA ridicandu-se la 61,1 milioane de dolari, in crestere cu 14,1%.Ce declara CME despre pietele central si est-europene unde este prezenta:In privinta acordului de a vinde operatiunile din Croatia si Slovenia , anuntat recent, Michael Del Nin, Co-CEO al CME, spune ca aceasta devanseaza cu un an planurile companiei de a rezolva in buna parte situatia datoriilor si de a profita de o reducere a costurilor de imprumut. Potrivit lui Del Nin, aceasta va permite companiei sa isi intoarca atentia de la reducerea datoriilor incepand cu 2019.