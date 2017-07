​Pro TV: Cat a castigat din publicitate si cat din tarifele aplicate cablistilor in trimestrul al 2-lea. Plus: Compania-mama spune ca nu mai are in plan vanzarea altor active, dupa cele din Croatia si Slovenia

CME a anuntat, marti, un nou trimestru de crestere la nivel de grup, marcat insa de o scadere usoara a veniturilor si profitului in Romania, comparativ cu aprilie-iunie 2016. Detalii privind rezultatele pe T2 2017 - aici

a inregistrat venituri nete de 48,6 milioane de dolari, in scadere cu 0,7% fata de T2 2016

din acestea, 36,2 milioane de dolari reprezinta venituri din publicitate TV, in scadere cu 4,2% fata de T2 2016

vanzarile din tarife aplicate cablistilor s-au ridicat la 11,5 milioane de dolari, in cresere cu 12,6% fata de T2 2016

Pentru a explica faptul ca veniturile din Romania au scazut usor fata de T2 2016, ei au aratat, conform sursei citate, ca anul trecut Pro TV a difuzat in iunie-iulie Campionatul European de Fotbal, ceea ce "face comparatiile foarte dificile". Potrivit lui Mainusch, piata de publicitate TV din Romania a crescut cu 14%, iar veniturile din reclama ale posturilor Pro TV au crescut cu 12%. Del Nin a apreciat ca, eliminand impactul CE de Fotbal 2016, cresterea din trimestrul al doilea ar fi fost de peste 7%.

Intr-o, CME spune ca in aprilie-iunie 2017, in Romania:In aceeasi prezentare, grupul isi revendica 58% din piata de publicitate TV din Romania, in al doilea trimestru, sustinand ca trustul Intact are o cota de piata de 22%, Kanal D - 9%, Prima TV - 2%, altii - 9%.Tot ieri, Cristoph Mainusch si Michael Del Nin, co-CEOs ai CME, au sustinut o teleconferinta cu investitorii, in care si-au exprimat optimismul fata de evolutia in Romania, in restul anului, invocand faptul ca, din punct de vedere al PIB, cresterea economica a Romaniei este cea mai rapida din Europa, potrivit transcrierii teleconferintei, publicata deIntrebati daca, dupa vanzarea televiziunilor din Croatia si Slovenia, care se asteapta sa se incheie in ultima parte a anului, CME intentioneaza sa mai vanda si alte operatiuni, Michael Del Nin a raspuns ca "nu intentionam sa instrainam alte active". El a aratat ca veniturile obtinute din vanzarea operatiunilor din cele doua tari foste iugoslave vor fi suficiente pentru a declansa un proces de reducere a datoriilor, proces care s-ar autosustine. "Ramanem foarte optimisti in privinta televiziunii in regiune, televiziunea ofera cea mai eficienta forma de publicitate. Si ramanem increzatori in perspectivele industriei, cu noi in ipostaza de participanti la aceasta, pentru o buna bucata de vreme de acum inainte".