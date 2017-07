[P] Azi incepe colectia originala de figurine Game of Thrones! Prima figurina, Daenerys Targaryen la chioscurile de ziare!

Gazeta Sporturilor lanseaza in premiera, in Romania, colectia originala de figurine Game of Thrones, produsa de Eaglemoss. Colectia este formata din 15 figurine pictate manual, reprezentand personajele principale ale seriei, fiecare model fiind insotit de o revista in limba engleza. In revista, colectionarii vor gasi detalii despre modul in care a fost realizata figurina, istoria personajului si rolul sau in lumea Game of Thrones.

Pachetul format din revista originala in limba engleza si figurina va costa doar 35 lei!

Primul numar, ce va putea fi gasit la chioscurile de ziare din 27 iulie, ii este dedicat lui Daenerys Targaryen, The Breaker of Chains. Dupa mama dragonilor, seria va aduce un nou personaj, in fiecare joi. Numarul 2 - Jon Snow.