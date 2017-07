Realitatea TV Moldova isi suspenda activitatea

Potrivit sursei citate, grupul de presa on-line "Realitatea" isi va continua activitatea, fiind vorba despre site-urile www.realitatea.md; www.rlive.md; www.kankan.md; www.bani.md; www.stireata.md; www.topmedia.md."Acestea promoveaza democratia, valorile europene, increderea in viitorul Moldovei ca stat independent si dezvoltat, cu cetateni integri intr-un spatiu al securitatii si bunastarii asigurate", se afirma in anuntul difuzat de realitatea.md.Realitatea TV s-a lansat pe piata media din Republica Moldova in 8 iulie 2014, fiind condusa de Dumitru Tira, proprietarul grupului de presa "Realitatea".