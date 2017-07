Cantaretii si vloggerii detin suprematia in continutul romanesc de pe Youtube. Presa, la coada - analiza Zelist

Analiza Zelist urmareste perioada ianuarie-iunie 2017 si ia in calcul doar continutul romanesc, adresat publicului local, nu si celui international, continut accesat in aceasta perioada in categoriile: vloggeri, top continut vloggeri, muzica, top continut muzica, totaluri, distributie dupa continut, top 500/categorii.

publisherii de muzica au 24,7 milioane de abonati si 805 milioane de vizualizari cu un total de 3283 de clipuri

au 24,3 milioane de abonati si 675 milioane de vizualizari cu un total de 8.282 de clipuri publisherii de stiri se afla pe ultimul loc, dupa artisti/muzicieni, continut gaming, publisheri divertisment, specialisti nise, continut pentru copii si publisheri diverse. Publisherii de stiri au inregistrat 247.777 de abonati cu peste 10.000 de clipuri, care au atras 105,5 milioane de vizualizari

95,8 milioane de abonati, cu 28% mai multi in iunie fata de ianuarie 2017

61,5 mii de clipuri postate

3,69 miliarde de vizualizari

8,4 milioane de comentarii

94,9 milioane voturi pozitive / 3,9 milioane voturi negative

Potrivit Zelist, cele mai urmarite tipuri de continut sunt cele de muzica, vlogging, jocuri, nisa de jurnalism ocupand printre ultimele locuri, cu doar 2,9% din totalul vizionarilor, 0,3% din totalul abonatilor la diverse canale. Si aceasta, desi ponderea publisherilor de stiri pe Youtube, din punct de vedere al numarului de clipuri postate, este mult mai mare: 16,3%, de circa trei ori mai mult decat clipurile publisherilor de muzica sau decat cele ale artistilor/muzicienilor.In randul top 500 la fiecare categorie, in prima jumatate a anului:In total, eliminand canalele romanesti care au adresabilitate globala, in perioada mentionata canalele romanesti au inregistrat in perioada mentionata: