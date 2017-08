Facebook a inceput si in Romania campania impotriva stirilor false / Victima colaterala, TimesNewRoman

"Facebook avertizeaza de ceva vreme ca paginile care promoveaza continut inselator sau utilizeaza clickbait vor fi penalizate. Lucrul acesta a inceput sa fie tot mai vizibil si in Romania in ultimele saptamani, cel mai probabil in spate fiind un algoritm automat, bazat pe raportari plus un audit uman facut de cei de la Facebook.

Dincolo de o decizie de bun-simt, care poate afecta platforma din punct de vedere business, avand in vedere ca sunt tot mai multi clienti care cauta sa se promoveze intr-un mediu curat, e si o vulnerabilitate a retelei sociale care, practic, isi ajuta indirect alti concurenti semnificativi - gen Google - sau altii mai mici care monetizeaza, practic, acest trafic generat pe infrastructura operata de Facebook in afara ecosistemului propriu.

Site-urile care promoveaza continut inselator au, in principiu, acest sa ii zicem 'model de business': trafic ieftin din Facebook, obtinut prin orice mijloace, si monetizarea ulterioara folosind Google si alte retele de tip programatic display.

E un fenomen care, cred eu, se va atenua in perioada urmatoare mai ales daca Facebook va lua in continuare masuri ferme in acest sens, chiar daca pe parcurs vor mai exista, cu siguranta, si erori care vor afecta punctual si unele site-uri legitime"

Site-urile cela mai cunoscute de conspiratii, stiri false si dezinformari, cele incluse de observatori precum verificasursa.ro , nu au cunoscut in ultimele zile o fluctuatie semnificativa a numarului de like-uri sau share-uri care sa sugereze ca reach-ul ar fi scazut dramatic.Specialisti consultati de HotNews.ro se asteapta insa ca aceasta campanie sa se intensifice in perioada urmatoare.S-a intamplat insa cu alte site-uri si comunitati similare mai putin cunoscute, dar si cu site-ul de satira TimesNewRoman.ro.Managing Partner-ul site-ului, Alex Dona, a semnalat marti pe Facebook : "TNR a fost considerat de Facebook ca fiind fake news. Stiu ca de multe ori noi doar prezicem viitorul dar totusi..."Site-ul de satira care de obicei are sute si mii de like-uri si sute de share-uri la fiecare postare abia trecea marti cu unele postari de zece like-uri si cateva share-uri.Facebook a anuntat de multa vreme ca va lua masuri impotriva distribuitorilor de fake news, atat sub presiunea publicitarilor, cat si sub presiunea organizatiilor care au urmarit efectele nocive pe care fenomenul fake news l-a avut in scrutinuri importante precum ultimele alegeri din SUA sau referendumul pentru Brexit.Impotriva Facebook nu s-au auzit foarte multe voci din lumea publicitatii care sa isi declare nemultumirea fata de ceea ce se intampla in reteaua sociala, din punct de vedere al brandurilor, dar in ultima jumatate de an mai multi mari clienti de publicitate si retele de agentii au actionat puternic impotriva YouTube, din cauza asocierii brandurilor lor cu un continut abuziv.Contactat de HotNews.ro, expertul in digital Dragos Stanca, partener Think Digital Group in Romania, a explicat cum vede el lucrurile in privinta campaniei ce se face simtita acum pe "Facebook-ul romanesc":