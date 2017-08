Emisiunea “Starea natiei”, prezentata de Dragos Patraru, se intoarce din toamna la TVR

Emisiunea "Starea natiei", prezentata de Dragos Patraru, revine la Televiziunea Romana, din 4 septembrie, de la ora 22.30 pe TVR 1, si in reluare la ora 6.00 acelasi canal si dupa amiaza, pe TVR 2, relateaza News.ro. Productia va fi disponibila si pentru romanii din strainatate, pe TVR International.









Presedintele Director General al TVR, Irina Radu, a spus ca decizia televiziunii de a readuce emisiunea in grila TVR a fost luata dupa ce un sondaj realizat recent de Avangarde, la comanda SRTv arata ca emisiunea "Starea natiei" era asociata de respondenti cu televiziunea publica, iar Patraru era perceput, chiar si la multe luni dupa plecarea de la TVR, in topul vedetelor postului.





"TVR a avut rezultate de audienta foarte bune, cat timp "Starea natiei" a fost in grila noastra de programe. Este foarte important sa intelegem, noi, toti cei din TVR, ca primim bani de la bugetul public pentru a-i informa, pentru a-i educa, pentru a-i distra pe oameni si pentru a fi o platforma neutra de dezbateri. Iar prima conditie pentru a realiza efectiv aceste functii este sa-i facem pe oameni sa se uite la programele noastre. Altfel nu vom avea pe cine educa si informa. Abia atunci putem spune ca ne indeplinim minsiunea publica. Este ceea ce incerc sa fac la TVR impreuna cu echipa mea, prin aducerea unor vedete si a unor productii care sa pozitioneze televiziunea publica la un nivel demn de o institutie care se afla in casele romanilor de peste 60 de ani", a spus Irina Radu.





Emisiunea va fi finantata din fonduri proprii, adica din ceea ce produce din publicitate.









TVR 1 a inregistrat, in perioada 23 septembrie 2014 - 25 iunie 2015, pe tronsonul emisiunii "Starea natiei" (luni-joi 22:30-23:30), un rating mediu de 2,6% si o cota medie de piata de 7,2 % la nivel national cifre de audienta, cifre de aproape patru ori mai bune decat cele inregistrate pe aceleasi interval orar, in perioada septembrie 2016 - iunie 2017, cand emisiunea nu s-a mai aflat in grila: rating mediu de 0,7% si o cota medie de piata de 2% la nivel national.





"Am plecat, anul trecut, intr-un moment in care conturile TVR erau blocate, iar noi am fost anuntati ca nu se stie daca vom mai putea fi platiti. Am promis ca ne vom intoarce, daca situatia revine la normal. Mergand prin tara, cei mai multi dintre oamenii pe care i-am intrebat unde vor sa ne vada au raspuns fara sa ezite ca la televiziunea publica. Mi-aduc aminte ca la Piatra Neamt un domn a venit la intalnirea cu mine insotit de tatal sau, care avea peste 90 de ani. Mi-a spus cu lacrimi in ochi ca noi trebuie sa ne intoarcem la TVR, pentru ca dansul doar aici ne poate vedea", a spus Dragos Patraru.





"Televiziunea Romana este locul in care intotdeauna interesul public trebuie sa fie pe primul plan. Este credinta mea ca fara o televiziune publica puternica, lasata sa lucreze doar pentru public, o democratie tanara ca a noastra se afla in mare pericol. Iar televiziunea publica cred ca are forta sa se detaseze total de luptele politice si sa slujeasca interesul public, readucandu-i pe romani in fata televizoarelor, pe oricare dintre canalele sale. Sunt sigur ca vom face treaba buna aici, impreuna cu oamenii priceputi si muncitori din TVR", a mai precizat Patraru.





Lansata in anul 2013 la Romania TV, dar cunoscand succesul la televiziunea publica, emisiunea "Starea natiei" isi propune sa taxeze derapajele de orice fel, folosind umorul. "Ne propunem ca combatem stereotipurile, pentru ca ele ne amortesc gandirea. Prin tot ceea ce facem, incercam sa cultivam spiritul critic al telespectatorilor si sa-i crestem rezistenta la manipulare", spune Dragos Patraru.





Din echipa "Starea natiei" mai fac parte Mihai Radu, Gabriel Drogeanu si Dan Panaet, care scriu textele emisiunii, producatorii Raluca Damian si Mirela Oprea, jurnalistii Elena Serban si Dalia Tabacaru, reporterii Razvan Anghelescu (Vax Populi) si Cristina Hurdubaia (Ceasul bun), actorii Claudia Prec si Bogdan Talasman. Pe partea de regie, montaj si grafica, "Starea natiei"mizeaza pe Adi Butoi, Madalin Gioanca si Dragos Vata. Voice-over este Adrian Blaj, iar vocea de pe parodiile cantate ii apartine Georgianei Mototolea.





La sfarsitul lunii iunie, Dragos Patraru a anuntat, la finalul emisiunii "Starea Natiei", ca, desi mai are doi ani de contract cu Digi 24, crede ca va incheia colaborarea cu aceasta televiziune, urmand ca cel de-al cincilea sezon al show-ului sa revina in alta parte, daca va reusi sa ajunga la un acord cu Digi24 in privinta incheierii contractului.





In luna mai, Dragos Patraru a criticat dur Digi 24 in emisiunea sa difuzata de acest post de televiziune, pentru evitarea acoperirii cazului RCS&RDS - Intact.





Intr-una din emisiuni, Dragos Patraru l-a atacat virulent pe redactorul-sef al Digi 24 Cosmin Prelipceanu, numind "ridicola" solicitarea pe care i-a adresat-o de a prezenta o lista pentru a proba afirmatiile ca unii dintre jurnalistii Digi 24 sunt acoperiti.





Referitor la criticile pe care le-a adus postului, Patraru a spus ca nu vorbeste despre cazul RCS&RDS-Intact, ca a sanctionat un derapaj, precizand ca echipei lui ii "sta bine" cu contractul pe care il are si transmitandu-i lui Cosmin Prelipceanu ca i se pare ca vrea sa isi ascunda propria incompetenta scotand compania in fata.





El a mai spus, referitor la cazul "Bendei-DNA-Antena 3", ca postul Digi 24 a ales sa fie partizan, nu neutru.





Dragos Patraru a mai mentionat atunci ca emisiunea "Starea Natiei" inregistreaza cea mai are audienta la Digi 24.





Dragos Patraru a intrat in presa in anul 1996, la ziarul Prahova, din Ploiesti. Are un masterat in Comunicare si Relatii Publice, la Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii Bucuresti. A mai lucrat la radio Contact, Prahova TV, publicatia altPHel, iar din 2013, conduce proiectul personal "Starea natiei". Emisiunea a fost difuzata cate un sezon de posturile Romania TV si Digi 24 si doua sezoane de TVR, unde revine din aceasta toamna.