Periutele de continut. Facebook infiinteaza in Germania al doilea centru de stergere a comentariilor injurioase sau ilegale

Echipa din Essen, care va actiona in cadrul unui callcenter, va lucra sub comanda centralei europene a Facebook din Dublin. Sarcina moderatorilor de comunicare pe reteaua de socializare va fi stergerea continuturilor injurioase sau amenintatoare si impunerea standardelor generale ale Facebook. Cu cei 500 de noi angajati, numarul moderatorilor FB din Germania se va ridica la 1.200, deoarece si numarul celor din Berlin se ridica de la 650 la 700.Centrul din Berlin e administrat de Arvato, iar cel din Essen de Competence Call Center. In toata lumea, Facebook are momentan 4.500 de angajati pe post de „periute de continut“. Intentia companiei este sa ridice numarul acestora la 7.500, dupa cum relateaza Zeit.de.In Germania, aceasta masura este consecinta adoptarii in Bundestag a legii pentru imbunatatirea aplicarii dreptului in retelele de socializare (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG). Aceasta obliga administratorii marilor platforme „la o prelucrare mai rapida si mai completa a reclamatiilor utilizatorilor, cu privire la criminalitatea urii si alte continuturi pedepsite prin lege“.Legea intra in vigoare in luna octombrie si obliga administratorii retelelor de socializare sa numeasca o persoana de contact in relatia cu procuratura si tribunalul, mai precis un jurist. In plus, aceste retele sunt obligate sa stearga sau sa blocheze, in termen de 24 de ore, „continuturile evident contraveniente sau ilegale“, semnalate de utilizatori.In cazul continuturilor cu continut indoielnic din punct de vedere legal, pentru aplicarea masurii se acorda o saptamana, sau acestea sunt supuse analizei unei institutii din cadrul Ministerului de Justitie german.Criticii legii NetzDG semnaleaza insa ca decizia administratorilor retelelor de socializare ar insemna „o privatizare a impunerii legii de drept“, in sensul ca firmei care detine reteaua de socializare ii revine un drept de decizie superior celui la libera exprimare. In plus, exista riscul sa poata fi epurat mai mult continut, decat este strict necesar.Legea germana are, primordial, un rol preventiv, mizand pe intimidarea faptasilor, fara a aplica o urmarire accentuata a acestora. In ce priveste firmele care administraza retele de socializare, insa se opun oricarei forme de managemant al reclamatiilor, acestea pot fi puse la plata unor amenzi usturatoare, care pot ajunge la maximum 50 de milioane de euro.