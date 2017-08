HBO a propus 250.000 de dolari hackerilor care au furat saptamana aceasta mai multe documente, dar si scenariul unui episod din Game of Thrones

Canalul american HBO, victima unui atac informatic de mare amploare, a oferit 250.000 de dolari hackerilor care au furat documente confidentiale, inclusiv scenarii inedite din seria "Game of Thrones", relateaza AFP.





Potrivit Variety, HBO le ofera hackerilor un bug bounty (programe care ii recompenseaza pe cei ce gasesc vulnerabilitati de software), o practica relativ comuna in companiile mari unde hackerii descopera vulnerabilitati in sistemele lor de securitate IT.





Aceasta oferta nu pare totusi sa ii convinga pe hackeri convins, care au cerut o recompensa de mai multe milioane de dolari si ameninta sa divulge mai multe documente si sir de date.





Conform acestui film, hackerii cer "salariul pe sase luni" sau mai mult de 6 milioane de euro.