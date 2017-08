VIDEO Televiziunea Kremlinului, Rossiya, incearca sa intre prin intermediul RTR Moldova pe piata romaneasca. CNA a amanat in ultima sedinta luarea unei decizii

RTR Moldova vrea sa aduca in Romania transmisiunile Rossiya

CNA a amanat luarea unei decizii pentru urmatoarea sedinta.Daca televiziunea RTR cu sediul in Iasi, operata prin compania Telecontent Productions SRL, va reveni cu solicitarea de licenta de televiziune prin satelit, nu este exclus ca in curand sa vedem in Romania o televiziune controlata de rusi, scrie sursa citata.Compania din Iasi, care sustine proiectul RTR, este detinuta de TV Content SRL din Chisinau, detinuta la randul sau de Sergheev Evghenii 50% si Stetco Victor - 50%.TV Content SRL opereaza RTR Moldova, care transmite programele televiziunii de stat rusesti Rossiya 1.Dupa cum se vede si pe pagina de internet rtr.md , RTR Moldova retransmite emisiunile Rossiya 1.