Dolce Sport isi schimba numele de luna viitoare

Consiliul National al Audiovizualului a aprobat, marti, modificarea de denumire a unuia dintre posturile TV de sport de pe piata media din Romania.Este vorba despre Dolce Sport, statie care apartine grupului Telekom, iar incepand de la jumatatea lunii septembrie, Dolce Sport va deveni Telekom Sport.Cei de la CNA au acceptat inclusiv schimbarea logoului statiei.Surse din Consiliu au declarat pentru Gazeta Sporturilor ca prima zi in care postul va purta noua denumire, dar si noile elemente grafice va fi 12 septembrie, ziua in care va debuta editia din acest an a Champions League, competitie pe care doar Dolce o detine in intregime.