Europa FM, retea nationala de radio, e dispusa sa se rupa in sapte retele regionale, in urma unei decizii CNA privind publicitatea locala

Postul de radio Europa FM, care functioneaza ca retea nationala, este dispus sa solicite ruperea sa in sapte retele regionale, daca CNA nu va putea reveni asupra deciziei sale de a interzice retelelor nationale sa mai dea publicitate locala sau regionala, de la 1 ianuarie, potrivit Paginademedia.ro O reprezentanta a postului a aratat marti, la CNA, ca lipsa reclamelor locale ale un impact economic semnificativ asupra Europa FM. De aceea, daca nu se va putea reveni asupra deciziei CNA, conducerea retelei nationale este dispusa sa solicite ruperea in sapte retele regionale - Bucuresti plus alte sase regiuni, promitand ca, in acest caz, sa aiba si continut local.Vicepresedintele CNA, Rasvan Popescu, citat de Paginademedia.ro, a aratat ca este o situatie in premiera pentru forul audiovizual. El a dat doua saptamani ragaz departamentelor juridic si licente sa vina cu un punct de vedere si sa vada daca legea permite astfel de actiuni.