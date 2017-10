UPDATE Campania #metoo in Romania: Rimaru de la trupa de hip-hop RACLA, Group Creative Director al agentiei de publicitate Centrade - Cheil, acuzat de hartuire sexuala / Calin Ionescu: Contest cu tarie orice acuzatie de hartuire sexuala

Valul de acuzatii, parte a campaniei #metoo, s-a facut auzit in subsolul unei postari pe Facebook facuta de un alt publicitar, Silviu Faiar, care facea referire la "regele libidinosilor" din publicitate.Grupul Cheil a spus marti seara intr-o postare pe Facebook ca se delimiteaza de un astfel de comportament si face cercetari interne. Calin Ionescu nu a luat o pozitie publica pana la publicarea acestui text.In subsolul postarii de pe Facebook a lui Silviu Faiar, mai multe femei care au lucrat sau colaborat cu Calin Ionescu s-au plans, inclusiv prin capturi de messenger, de abuzurile verbale si uneori fizice ale acestuia.Firma de publicitate Centrade - Cheil a revenit azi cu o postare pe FB, in care Radu Florescu, seful agentiei, spune ca "Am aflat despre comportamentul lui Calin la o petrecere gazduita de agentie a doua zi dupa ce incidentul a avut loc. Managementul a luat in discutie acest incident, am vorbit si cu Calin si apoi a fost sanctionat in conformitate cu prevederile Codului Muncii. Nu am mai primit nicio alta plangere, nicio alta sesizare cu privire la comportamentul lui in agentie sau in afara ei pana sa apara postarea de azi de pe Facebook. Nimanui nu ii este tolerat sub nici o forma un comportament nepotrivit sau agresiv. Repet, intreaga echipa Centrade | Cheil stie foarte bine care este pozitia mea in aceasta privinta".Calin Ionescu a intrat in publicitate in anii 2000, in cadrul grupului BBDO, si acum e Group Creative Director la Centrade - Cheil. Aceasta e agentia pe care o conduce Radu Florescu dupa ce brandul Saatchi & Saatchi a trecut la Publicis in urma unor tranzactii mai ample.Campania #metoo, de semnalizare a cazurilor de hartuire sexuala, a fost declansata de scandalul care-l are in centru pe producatorul de filme Harvey Weinstein."Drept la replicaPe aceasta cale doresc sa prezint familiei mele, prietenilor si fanilor mei, angajatorului meu, precum si tuturor persoanelor interesate, punctul meu de vedere fata de acuzatiile de asa-zisa hartuire sexuala care mi-au fost aduse recent prin intermediul mass media.Cu surprindere am luat cunostinta despre faptul ca anumite schimburi de mesaje private, realizate cu aproximativ 2 ani in urma, au fost comunicate presei ca si justificare pentru presupusele fapte de hartuire sexuala.Sunt cunoscut inca din anii 2000 ca si artist de hip-hop/rap, opera mea adoptand un stil verbal direct si, pe alocuri, licentios. De altfel, acesta este genul muzical adoptat de mai multi colegi de breasla.Acest gen muzical mi-a definit cariera muzicala si, in anumite privinte, chiar si viata.Ca multi oameni, am avut interactiuni mai putin respectuoase cu semenii mei, interactiuni de care nu sunt mandru. In masura in care am jignit anumite persoane, regret acest fapt si le cer scuze.Insa, contest cu tarie orice acuzatie de hartuire sexuala sau orice alta acuzatie similara. De altfel, consider ca nici macar persoanele care ma acuza nu au luat in serios pretinsul meu limbaj agresiv din urma cu 2 ani. Marturie in acest sens sta faptul ca nu au actionat din punct de vedere legal impotriva mea. Este evident ca orice persoana care ar avea o temere legitima ca i s-ar putea aduce vatamari fizice s-ar adresa imediat autoritatilor competente. In realitate, dupa aproximativ 2 ani de la data asa-ziselor mele fapte reprobabile, in deplina coincidenta cu scandalul Harvey Weinstein din SUA, aceste persoane publica in presa corespondenta privata pe care am purtat-o.Profit de ocazie pentru a imi exprima regretul fata de atentia nedorita adusa de aceasta situatie asupra colegilor si a angajatorilor mei, acestia neavand nicio vina sau legatura cu viata mea privata. Pentru a nu perpetua eventuale consecinte negative asupra acestora, in cel mai scurt timp posibil voi lua o decizie, impreuna cu angajatorul meu, in privinta viitorului colaborarii noastre.In ultimele 24 de ore am fost supus unui val de reactii negative, disproportionate fata de acuzatiile care mi se aduc. Pe langa injuriile care mi s-au adus, am primit si amenintari cu moartea. Pentru moment, inteleg sa nu fac publice aceste mesaje, de asemenea private. Insa, in masura in care vor continua, voi fi nevoit sa initiez demersurile legale necesare pentru a-mi proteja drepturile.Consider ca intr-o societate matura putem cu totii distinge intre un limbaj injurios pe de o parte si un veritabil pericol social, pe de alta parte. In ceea ce ma priveste, consider ca in niciun caz nu pot fi incadrat in cea din urma categorie.Al vostru, cu bune si rele,Calin"