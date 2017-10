Campania #metoo: Calin Ionescu, stiut drept Rimaru de la trupa R.A.C.L.A., pleaca din agentia de publicitate Centrade Cheil in urma acuzatiilor ca a hartuit mai multe femei

Calin Ionescu, mai cunoscut sub numele de scena Rimaru de la trupa R.A.C.L.A., acuzat de mai multe femei ca le-ar fi hartuit si amenintat , nu va mai fi seful creatiei la grupul de publicitate Centrade Cheil, a anuntat joi compania. "Managementul Centrade - Cheil a avut o intalnire cu Calin Ionescu, in urma careia s-a hotarit ca, incepand de astazi, contractul de munca al lui Calin Ionescu sa inceteze", arata grupul intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.Calin Ionescu a fost, de doua zile, tinta unui val de acuzatii, parte a campaniei #metoo, ca a hartuit sexual si amenintat mai multe femei, in calitatea lui de senior in agentii de publicitate, inclusiv la cel mai recent loc de munca, Centrade. Acuzatiile au pornit in subsolul unei postari pe Facebook facute de un alt publicitar, care nu i-a dat numele, dar a facut referire la "regele libidinosilor". Mai multe femei si-au sustinut acuzatiile cu ajutorul unor capturi ale discutiilor online avute cu Ionescu.Acesta a publicat, miercuri, un drept la replica in care isi cere scuze daca a jignit pe cineva, dar respinge "cu tarie orice acuzatie de hartuire sexuala" - Detalii. Initial, Centrade a spus ca se delimiteaza de astfel de acte si ca va face cercetari interne, ceea ce, pe Facebook, a declansat nenumarate critici ca agentia face prea putin sa sanctioneze comportamentul lui Calin Ionescu, Group Creative Director Centrade.Joi dimineata, Centrade a anuntat ca acesta nu mai lucreaza in agentie. Mesajul integral:"Dragi prieteni, revenim pe tema discutiei #metoo cu urmatoarea declaratie.In ultimele zile, am analizat cu atentie situatia si numarul mare de acuzatii primite la adresa lui Calin Ionescu din afara agentiei. Pe baza tuturor acestor informatii, managementul Centrade | Cheil a avut o intalnire cu Calin Ionescu, in urma careia s-a hotarat ca, incepand de astazi, contractul de munca al lui Calin Ionescu sa inceteze.Pozitia agentiei in aceasta privinta a fost mereu clara. Protectia si demnitatea colegilor nostri si demnitatea umana, in general, raman prioritare pentru noi.Centrade | Cheil descurajeaza si condamna orice forma de comportament ofensator atat in spatiul privat, cat si in spatiul public."