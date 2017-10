Redactia Romania libera se injumatateste: preavizele majoritatii sefilor demisionari se incheie maine / Ziarul nu mai are sectie de investigatii

Editia de weekend a cotidianului Romania libera, care va aparea pe piata vineri, va fi ultima realizata in formula de pana acum a redactiei. Maine expira preavizele celor mai multi dintre sefii care si-au anuntat demisia la inceputul acestei luni, exceptie facand directorul editorial Sabin Orcan si redactorul-sef Razvan Chiruta. Din informatiile HotNews.ro, ziarul va trebui facut, incepand cu editia de luni, cu aproximativ jumatate din redactie si nu mai avea resurse umane pentru investigatii.Pe 3 octombrie, intreaga echipa de conducere de la Romania libera si-a anuntat demisia, ca reactie la planurile patronului, Alexander Adamescu, de a face restructurari masive, vizat fiind inclusiv directorul editorial Sabin Orcan. Din informatiile HotNews.ro, dupa un preaviz de doua saptamani, astazi e ultima zi de lucru pentru toti sefii, cu exceptia lui Orcan si a lui Chiruta.Contactat de HotNews.ro, redactorul-sef a confirmat ca el si Sabin Orcan vor mai lucra pana in decembrie, cand le expira preavizul. Chiruta a spus ca "cea mai mare problema din acest moment, pentru redactie, este ca nu mai exista sectia de investigatii".Conform surselor HotNews.ro, acum pleaca din echipa sapte sau opt oameni, inclusiv redactorul-sef adjunct Catalin Prisacariu si senior editorii Petre Badica, Mihai Duta, Sabina Fati, Mircea Marian. Dintre editorialistii externi, va continua sa mai scrie unul singur din cinci. Iar redactia va trebui sa realizeze cele 16 pagini zilnice cu 6 reporteri, 2 corespondenti si 3 colaboratori.In momentul cand si-au anuntat demisia, reprezentanti ai conducerii au spus ca era asteptata o pozitie iminenta din partea patronatului, care sa lamureasca in ce mod va continua sa functioneze ziarul. Respectiva pozitie nu a fost prezentata nici pana acum.