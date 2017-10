Mai sunt doar cateva zile pana la IAA Global Conference Bucharest

Articol webPR

Ca o reformulare a festivalului international de creativitate, Cannes Lions, se reunesc pe scena Operei Nationale Bucuresti creativi de talie mondiala care ne vor dezvalui secrete ale carierei lor, tips&tricks ale acestor domenii si, mai ales, experiente personale prin care creativitatea si inovarea le-au marcat existenta.

Invitatul mult asteptat al acestei conferinte este co-fondatorul Apple si inventatorul computerului personal,, care isi va face aparitia in a doua zi a conferintei.In prima ziva sparge gheata pe scena de la Conferinta Globala IAA si nu e de mirare ca va vorbi despre creativitate chiar el, vice-presedintelePrintre oamenii de renume ai industriei se numara si romani care si-au dedicat intreaga cariera publicitatii la nivel global, cum este, care va explica tocmai "Avantajul de a fi roman" in domeniu; sau educatiei, cum este, care a devenit in 2015 membru fondator al Asia School of Business din Kuala Lumpur, Malaezia si care va povesti cum creativitatea poate imbunatati practicile din sistemul educational sub tema "Educatia neconventionala si exceptionala prin gandirea creativa". "Creativitatea este nelimitata numai in cazul in care exista o libertate intelectuala, sustinuta de un proces stimulat de un tel colectiv si productiv", spune Loredana Padurean intr-un interviu pentru IAA Romania. De asemenea, il asteptam cu entuziasm pe, care le va deschide noi orizonturi elevilor si studentilor dupa dezbaterea unui subiect care le transmite ca le e permis sa faca si greseli pentru a ajunge la succes. Creativitatea un aspect putin exploatat in Romania, iar sistemul de invatamant nu pune accentul pe antrenarea mintii in aceasta directie.

De la creativitatea romaneasca, ajungem sa intelegem cat de importanta este curiozitatea pentru a da frau inovatiei, din perspectiva japoneza: il intalnim pe Yasuharu Sasaki, Executive Creative Director la Dentsu Tokyo. "Una dintre sursele importante de creativitate este curiozitatea", cum a spus in interviul acordat IAA Romania. Dentsu este o agentie premiata care a lansat in urma cu un an campania sociala "Second life toys", un proiect online ce a sporit gradul de constientizare cu privire la donarea de organe in Japonia. Pacientii sunt chiar jucarii vechi, carora organizatia le ofera membre de la alte jucarii pentru a le face din nou complete. Yasu, asa cum este cunoscut, va impartasi la Conferinta Globala IAA despre cum si-a gasit echilibrul intre scriere, inovatii digitale si programare prin dezbaterea temei "Facand creativitatea digitala omniprezenta".

Facem un salt catre alta viziune, a indianuluiOfficer la DDB Mudra Group, care vede creativitatea ca un mod de a trai. El va dezbate o tema avand o denumire intriganta, "Unexpecting the expected".Il intalnim, de asemenea, pe, un publicitar german care a infiintat Miami Ad School Europe, o institutie educationala acreditata ce ofera diplome in domeniul publicitatii (art direction, copywriting, graphic design).

Agenda live a Conferintei Globale IAA poate fi urmarita aici, cuprinzand programul, temele de dezbatere ale speakerilor, paneluri, pauze. Si inca o surpriza: pentru ca invitatii sa nu iasa din ritm in timpul pauzelor de cafea si lunch, DJ ANTENNA se va ocupa de mentinerea ambientului neconventional al Operei Nationale Bucuresti.

Nu in ultimul rand, Conferinta se va incheia cu energie si inspiratie dupa ce mult asteptatul invitat, The Woz (Steve Wozniak) va fi in dialog cu Tom Standage, director adjunct la The Economist. Tom este autorul a sase carti de istorie si absolvent al Universitatii Oxford.

"Creativitatea poate schimba lumea", ne transmite insasi denumirea conferintei. Iar noi avem ocazia sa vedem cum se intampla asta sub ochii nostri, prin trairea unor experiente impartasite de oameni celebri ai industriilor creative, despre cum viata lor s-a schimbat prin creativitate si cum si-au cules inspiratia zi de zi.



IAA Global Conference "Creativity Can Change The World" este organizata de International Advertising Association Romania in parteneriat cu Primaria Municipiului Bucuresti prin Centrul Cultural ARCUB si va avea loc pe 24-25 Octombrie la Opera Romana.