Pro TV - profit si venituri mai mari in trimestrul al treilea. Compania-mama - crestere pe linie

Grupul Pro TV a atras, in al treilea trimestru, venituri nete de 40,4 milioane de dolari, in crestere cu 9,5% fata de iulie-septembrie 2016, in timp ce profitul operational inainte de depreciere si amortizare (OIBDA) s-a ridicat la 15,5 milioane, de la 12,6 in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit rezultatelor financiare anuntate marti de compania-mama a Pro TV, Central European Media Enterprises (CME).Fara a lua in calcul operatiunile din Croatia si Slovenia, pe care CME a anuntat in vara ca le vinde intr-o tranzactie ce ar trebui sa se incheie la finele anului, grupul a inregistrat o crestere semnificativa a rezultatelor financiare in trimestrul al treilea, in toate cele patru piete ramase - Romania, Cehia, Slovacia si Bulgaria.La nivelul celor patru tari, CME a inregistrat in trimestrul al treilea venituri nete de 119,4 milioane de euro, in crestere cu 11%, Pro TV fiind a doua operatiune, din punct de vedere al banilor atrasi, dupa cea din Cehia. Rezultatul OIBDA la nivelul celor patru tari a fost de 25,1 milioane de dolari, Romania conducand la acest capitol.Potrivit rezultatelor de marti, in trimestrul al treilea veniturile din publicitate atrase de CME au crescut cu 10%, in timp ce veniturile din tarife aplicate cablistilor - cu 20%.