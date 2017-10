​VIDEO Cofondatorul Apple, Steve Wozniak, la Bucuresti: Cu un smartphone in mana, esti mai puternic decat orice supererou

"Tehnologia nu cred ca modifica in vreun fel creierul uman, ci creierul uman se adapteaza la mediul in care se afla, iar acum acest mediu este unul al tehnologiei (...) In prezent, cand tii in mana un smartphone, esti mai puternic decat orice supererou din oricare dintre benzile desenate publicate vreodata. Apesi doar pe ecran si faci sa se intample lucruri uimitoare, pe care nu ti le-ai fi putut imagina". Asa a descris cofondatorul Apple, Steve Wozniak, imaginea pe care o are fata de evolutiile tehnologice, intr-o intalnire cu presa tinuta miercuri la Bucuresti.Wozniak, creierul din spatele primelor calculatoare Apple, a sustinut la Bucuresti o dezbatere pe tema originilor Apple, a evolutiei companiei si a tehnologiei in general, in cadrul Conferintei Globale IAA , desfasurata zilele acestea la Bucuresti. Ulterior, intr-o conferinta de presa tinuta la finele evenimentului, el a discutat cu ziaristii despre felul cum percepe puterea tehnologiei, impactul inteligentei artificiale, Bitcoin si relatia sa cu Steve Jobs.